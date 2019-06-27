«Он просто залез ко мне в шкаф»: Высокопоставленного чиновника в Нижнем обокрал собственный водитель
Поездка в Нижний Новгород закончилась для заместителя председателя Ассамблеи народов России криминальной историей. И все из-за собственного водителя.
- В Нижний Новгород из Москвы они приехали на служебном автомобиле еще 14 июня, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – При себе у них имелась солидная сумма денег – около 256 тысяч рублей.
Правда, уже на следующий день этих денег чиновник не досчитался, хотя и старался держать их поближе к себе.
- Эти деньги лежали у меня в шкафу, - пояснял мужчина сотрудникам правоохранительных органов. – Видимо, кто-то просто залез ко мне в шкаф.
Вскоре стало понятно, что этот «кто-то», вероятно, его собственный водитель – сразу после преступления он исчез в неизвестном направлении.
- Сейчас по этому факту проводится проверка, - пояснил источник. – Параллельно ведутся поиски исчезнувшего водителя.
Надо сказать, что Нижний Новгород вообще стал каким-то несчастливым для Ассамблеи народов России. В 2009 году здесь был убит выстрелом в шею помощник председателя совета организации Магомедгаджи Раджабов. Это случилось прямо у входа в подъезд в Ленинском районе, где мужчина в течение нескольких месяцев снимал квартиру.
ИСТОЧНИК KP.RU