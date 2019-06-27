2019-06-27T18:27:18+03:00
Происшествия

«Он просто залез ко мне в шкаф»: Высокопоставленного чиновника в Нижнем обокрал собственный водитель

Сейчас подозреваемый уже объявлен в розыск
Вероника КОТИК
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Высокопоставленного чиновника в Нижнем обокрал собственный водитель.Высокопоставленного чиновника в Нижнем обокрал собственный водитель.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Поездка в Нижний Новгород закончилась для заместителя председателя Ассамблеи народов России криминальной историей. И все из-за собственного водителя.

- В Нижний Новгород из Москвы они приехали на служебном автомобиле еще 14 июня, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – При себе у них имелась солидная сумма денег – около 256 тысяч рублей.

Правда, уже на следующий день этих денег чиновник не досчитался, хотя и старался держать их поближе к себе.

- Эти деньги лежали у меня в шкафу, - пояснял мужчина сотрудникам правоохранительных органов. – Видимо, кто-то просто залез ко мне в шкаф.

Вскоре стало понятно, что этот «кто-то», вероятно, его собственный водитель – сразу после преступления он исчез в неизвестном направлении.

- Сейчас по этому факту проводится проверка, - пояснил источник. – Параллельно ведутся поиски исчезнувшего водителя.

Надо сказать, что Нижний Новгород вообще стал каким-то несчастливым для Ассамблеи народов России. В 2009 году здесь был убит выстрелом в шею помощник председателя совета организации Магомедгаджи Раджабов. Это случилось прямо у входа в подъезд в Ленинском районе, где мужчина в течение нескольких месяцев снимал квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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