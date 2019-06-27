Депутаты поддержали увеличение доходов областного бюджета более чем на 3,3 миллиарда рублей

В четверг, 27 июня, на заседании Законодательного собрания депутаты приняли изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Налоговые доходы областного бюджета увеличились на 2 миллиарда 317 миллионов рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета выросли более чем на один миллиард рублей. Из них большая часть средств – почти 817 миллионов рублей – выделена на строительство автомобильной дороги на участке Неклюдово-Золотово в городском округе Бор. 112,4 миллионов рублей пойдет на поддержку участников нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», а 79,5 миллионов рублей выделено на строительство, реконструкцию, ремонт и приобретение объектов образования.

Кроме того, в резервный фонд областного бюджета будет направлено 500 миллионов рублей, 253 миллиона рублей будет уйдет транспортным предприятиям за перевозку льготников, на строительство ЖК «Новинки Smart City» запланировано 230 миллионов рублей, на реализацию проекта по поддержке местных инициатив запланировано около 115 миллионов рублей, на ремонт учреждений образования, культуры и здравоохранения пойдет 111,2 миллиона рублей. 80 миллионов рублей будет потрачено на разработку проектно-сметной документации для строительства девяти детских садов, а на такие же документы для капитального ремонта ТЮЗа, Театра кукол и Театра драмы им. М.Горького – 50 миллионов рублей. На развитие Парка Победы будет выделено 56,2 миллиона рублей.

Таким образом, доходы областного бюджета увеличатся почти на 3,3 миллиарда рублей, расходы вырастут почти на 3,6 миллиардов рублей. Дефицит бюджета тоже станет больше – почти на 300 миллионов рублей.