2019-06-27T15:14:56+03:00
Общество

На руководителя ГУАД Нижегородской области заведено уголовное дело

Прокурорская проверка обнаружила злоупотребления должностными полномочиями
Юлия ДАНЧЕНКО
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На руководителя ГУАД Нижегородской области заведено уголовное дело. Фото: Яндекс.КартыНа руководителя ГУАД Нижегородской области заведено уголовное дело. Фото: Яндекс.Карты
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Прокуратура Канавинского района Нижнего Новгорода провела проверку Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. После чего в отношении руководителя учреждения Дениса Цветкова было заведено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Прокуратура совместно с УФСБ России по Нижегородской области проверяла соблюдение законодательства при заключении контрактов на содержание дорог ГКУ НО «ГУАД». В ходе проверки специалисты выяснили, что юридическому лицу было незаконно отказано в заключении контракта на содержание автомобильных дорог одного из муниципальных районов области на сумму более 68 миллионов рублей.

В октябре 2018 года общество подало заявку на участие в аукционе, которая была признана соответствующей требованиям федерального законодательства и документации об аукционе. Победителю закупки был направлен проект контракта. Однако в его заключении отказано по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии.

Проверяющие органы признали причины отказа надуманными, так как банковская гарантия соответствовала нормам закона и требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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