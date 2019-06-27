На руководителя ГУАД Нижегородской области заведено уголовное дело

Прокуратура Канавинского района Нижнего Новгорода провела проверку Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. После чего в отношении руководителя учреждения Дениса Цветкова было заведено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Прокуратура совместно с УФСБ России по Нижегородской области проверяла соблюдение законодательства при заключении контрактов на содержание дорог ГКУ НО «ГУАД». В ходе проверки специалисты выяснили, что юридическому лицу было незаконно отказано в заключении контракта на содержание автомобильных дорог одного из муниципальных районов области на сумму более 68 миллионов рублей.

В октябре 2018 года общество подало заявку на участие в аукционе, которая была признана соответствующей требованиям федерального законодательства и документации об аукционе. Победителю закупки был направлен проект контракта. Однако в его заключении отказано по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии.

Проверяющие органы признали причины отказа надуманными, так как банковская гарантия соответствовала нормам закона и требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки.