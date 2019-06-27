2019-06-27T14:56:55+03:00
Общество

Быстрее, удобней, доступней: Jacobs Millicano меняет формат Coffee-to-go

В набор входит банка Jacobs Millicano и 16 бумажных стаканчиков с крышками, украшенные трендовыми принтами и броскими лозунгами
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Jacobs MillicanoФото: Jacobs Millicano
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Кофе с собой – настоящий символ нашего времени. Чтобы убедиться в этом, достаточно пролистать ленту в Instagram: вы гарантированно встретите несколько эффектных снимков ваших знакомых со стаканом кофе в руках. Или просто выйти на улицу и оглянуться по сторонам. Молодые мамы в парке, офисные сотрудники по пути на работу, студенты, спешащие на пары – кажется, крафтовый стаканчик в руках стал для них неотъемлемым аксессуаром. И скорее всего, для вас тоже.

Впрочем, для жителей больших городов характерна не только любовь к кофе, у нас есть еще кое-что общее: вечная нехватка времени. Из-за этой спешки порой нам приходится жертвовать даже самыми простыми удовольствиями – например, возможностью насладиться любимой чашкой кофе. Jacobs Millicano предлагает собственное решение - набор для кофе с собой. В него входит банка Jacobs Millicano и 16 бумажных стаканчиков с крышками, украшенные трендовыми принтами и броскими лозунгами, так что этот кофе украсит не только ваш день, но и фото в социальных сетях.

Фото: Jacobs Millicano

Фото: Jacobs Millicano

Наборы Jacobs Millicano уже доступны и представлены во множестве самых популярных супермаркетов, но стоит поторопиться, ведь такой формат несомненно понравится многим. Преимущества очевидны: достаточно вскипятить чайник, заварить любимый Jacobs Millicano прямо в стаканчике - и буквально через минуту вы можете наслаждаться ароматным кофе. На прогулке с детьми, в автомобиле, на лекции, свидании и в любом другом месте, где бы вы ни оказались.

Еще один фактор, который оценит любой горожанин: набор Jacobs Millicano помогает экономить, причем не только деньги, но и самое ценное – время. Теперь отличный кофе как из кофейни можно получить моментально, на собственной кухне. И тут же отправиться с ним куда угодно, ведь отныне кофейня – там, где Jacobs Millicano.

ИСТОЧНИК KP.RU

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