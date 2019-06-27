Тринадцать детских площадок и два детсада будут построены в Канавинском районе
Тринадцать новых детских площадок появятся во дворах Канавинского района в 2019 году. Об этом в ходе встречи с жителями, которая прошла 26 июня, сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Планируется, что соответствующая программа под названием «100 детских площадок» будет реализована до октября 2019 года.
Так, новые площадки будут установлены:
- около дома №14А на улице Пролетарская
- около дома №17 на улице Архангельская
- около дома №32 на улице Карла Маркса
- около дома №1 на улице Революционная
- около дома №7 на улице Тонкинская
- около дома №15а на улице Таллиннская
- около дома №22 на улице Акимова
- около дома №12 на улице Тихорецкая
- около дома №6 на улице Пролетарская
- около дома №58 на улице Акимова
- около дома №4 на улице Брестская
- около дома № 24 на улице Осипенко
- около дома №6 на улице Лесной городок
Кроме того, по словам Владимира Панова, в Канавинском районе построят два новых детских садика – на улице Сергея Есенина и улице Генерала Зимина.
- Сейчас уже идут проектные работы. После экспертизы будем приступать к муниципальному контракту и строительству, - пояснил градоначальник.
Речь идет о детских садах на 220 мест. Каждый из них обойдется в 300 миллионов рублей. Планируется, что они появятся к 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU