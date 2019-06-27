Тринадцать детских площадок и два детсада будут построены в Канавинском районе

Тринадцать новых детских площадок появятся во дворах Канавинского района в 2019 году. Об этом в ходе встречи с жителями, которая прошла 26 июня, сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Планируется, что соответствующая программа под названием «100 детских площадок» будет реализована до октября 2019 года.

Так, новые площадки будут установлены:

- около дома №14А на улице Пролетарская

- около дома №17 на улице Архангельская

- около дома №32 на улице Карла Маркса

- около дома №1 на улице Революционная

- около дома №7 на улице Тонкинская

- около дома №15а на улице Таллиннская

- около дома №22 на улице Акимова

- около дома №12 на улице Тихорецкая

- около дома №6 на улице Пролетарская

- около дома №58 на улице Акимова

- около дома №4 на улице Брестская

- около дома № 24 на улице Осипенко

- около дома №6 на улице Лесной городок

Кроме того, по словам Владимира Панова, в Канавинском районе построят два новых детских садика – на улице Сергея Есенина и улице Генерала Зимина.

- Сейчас уже идут проектные работы. После экспертизы будем приступать к муниципальному контракту и строительству, - пояснил градоначальник.

Речь идет о детских садах на 220 мест. Каждый из них обойдется в 300 миллионов рублей. Планируется, что они появятся к 2021 году.