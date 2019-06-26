2019-06-26T12:40:46+03:00
Общество

Открыть бизнес бесплатно и получить поддержку государства – легко

Нижегородские программы сейчас – одни из самых эффективных в стране
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото предоставлено "Комсомолке"Фото предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

С каждым днем в нашей стране растет количество компаний, попадающих под критерии малого и среднего бизнеса. Только в Нижегородской области их, по данным на 2018 год, зарегистрировано порядка 125 тысяч штук.

Речь идет о фирмах, в которых работают 100-250 человек и выручка не превышает двух миллиардов рублей.

Для таких компаний сейчас существует множество программ поддержки.

- Например, есть фонд развития промышленности, в котором кредитуют по ставке 1-5%. Да, непросто, да, надо много бумаг заполнять, нужен эффективный бизнес-план. Но это реально! Мы все работаем на одно: чтобы наши предприятия развивались и делали конкурентный продукт, - рассказал в ходе пресс-конференции в «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» замгенерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Александр Аносов.

И, кстати, региональные программы сейчас – одни из самых эффективных и передовых в России. По словам члена правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Дениса Лабузы, Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области заняла по всем показателям второе место по итогам 2018 года.

Помощь и огромную поддержку нижегородским предпринимателям оказывает банк «Открытие». Несмотря на то, что в целом по стране малый и средний бизнес – это компании с выручкой до двух миллиардов рублей, он повысил этот критерий до трех миллиардов.

С каждым предпринимателем проводится индивидуальная и активная работа. Как в штатном режиме, так и в сложных жизненных ситуациях, когда заемщик по той или иной причине не может вернуть кредит.

- Все, как на приеме у доктора: нужно прийти и честно рассказать, что произошло. И тогда мы совместно будем искать варианты. В любом случае попытаемся сделать все, чтобы не допустить банкротство, - руководитель Приволжского филиала ПАО Банк «ФК Открытие» Владимир Рогозин.

Конкретно

Чтобы получить кредитование в банке «Открытие», необходимо прийти в один из четырнадцати филиалов в Нижнем Новгороде, Кстове или Дзержинске, описать цель и предоставить бизнес-план.

Кроме того, можно воспользоваться открытой образовательной платформой Open Academy. Там в бесплатном режиме проводятся консультации, обучение и работа с предпринимателями.

Подробности на сайте www.open.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Всероссийский форум «Производительность 360» пройдет в Нижнем Новгороде в начале июля
Новую дорогу к деревне Кипрево построили в Городецком районе
Гроза обрушится на Нижегородскую область в ближайшие часы
Благоустройство Светлоярского парка завершено на 20%
Третий офис МФЦ откроется в Дзержинске 27 июня
Подрядчика по капремонту дома в Нижнем Новгороде подозревается в хищении 300 тысяч рублей
ФК «Нижний Новгород» представил трех новых игроков
В Нижнем Новгороде завершились Всероссийские соревнования по регби-15 среди юношей
Глеб Никитин примет участие в заседании Госсовета 26 июня
Дорогу около дома №304Б на Московском шоссе заасфальтируют после жалоб жителей
17-летний Дима Захаров пропал в Нижнем Новгороде
Ярмарки вакансий будут работать в Нижегородской области до 11 июля
В Кстове состоялось торжественное закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1»
Минсоцполитики Нижегородской области купит 14 квартир для детей-сирот
ГЖИ оштрафовала регоператоров за плохое содержание контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора
Нижегородские выпускники получили золотые медали
Нижегородцы завоевали три золота, серебро и бронзу на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту
Названы кандидаты от ЛДПР на довыборы в ЗСНО и думу Нижнего Новгорода