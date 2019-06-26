Открыть бизнес бесплатно и получить поддержку государства – легко

С каждым днем в нашей стране растет количество компаний, попадающих под критерии малого и среднего бизнеса. Только в Нижегородской области их, по данным на 2018 год, зарегистрировано порядка 125 тысяч штук.

Речь идет о фирмах, в которых работают 100-250 человек и выручка не превышает двух миллиардов рублей.

Для таких компаний сейчас существует множество программ поддержки.

- Например, есть фонд развития промышленности, в котором кредитуют по ставке 1-5%. Да, непросто, да, надо много бумаг заполнять, нужен эффективный бизнес-план. Но это реально! Мы все работаем на одно: чтобы наши предприятия развивались и делали конкурентный продукт, - рассказал в ходе пресс-конференции в «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» замгенерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Александр Аносов.

И, кстати, региональные программы сейчас – одни из самых эффективных и передовых в России. По словам члена правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Дениса Лабузы, Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области заняла по всем показателям второе место по итогам 2018 года.

Помощь и огромную поддержку нижегородским предпринимателям оказывает банк «Открытие». Несмотря на то, что в целом по стране малый и средний бизнес – это компании с выручкой до двух миллиардов рублей, он повысил этот критерий до трех миллиардов.

С каждым предпринимателем проводится индивидуальная и активная работа. Как в штатном режиме, так и в сложных жизненных ситуациях, когда заемщик по той или иной причине не может вернуть кредит.

- Все, как на приеме у доктора: нужно прийти и честно рассказать, что произошло. И тогда мы совместно будем искать варианты. В любом случае попытаемся сделать все, чтобы не допустить банкротство, - руководитель Приволжского филиала ПАО Банк «ФК Открытие» Владимир Рогозин.

Конкретно

Чтобы получить кредитование в банке «Открытие», необходимо прийти в один из четырнадцати филиалов в Нижнем Новгороде, Кстове или Дзержинске, описать цель и предоставить бизнес-план.

Кроме того, можно воспользоваться открытой образовательной платформой Open Academy. Там в бесплатном режиме проводятся консультации, обучение и работа с предпринимателями.

Подробности на сайте www.open.ru.