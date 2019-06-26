2019-06-26T12:40:46+03:00
Происшествия

Одна из участниц синдиката по продаже маленьких детей пойдет под суд в Нижнем Новгороде

42-летняя женщина отдала своего новорожденного ребенка в чужие руки для последующей продажи [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ИСАЕВА
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ФОТО: движение "Альтернатива".ФОТО: движение "Альтернатива".
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Этой весной история о продаже маленьких детей в Нижегородской области прогремела на всю страну. 38-летняя Валентина Ляпунова пыталась за 300 тысяч продать семейной паре из Москвы новорожденного мальчика. Не своего. Чужого.

Напомним, история началась в 2018 году, когда Валентина познакомилась с беременной Викторией Мирзановой (имя изменено – прим. авт.), которая не желала воспитывать ребенка. И тогда у Валентины родился план: она решила забрать малыша и продать его, чтобы купить дом. Однако москвичи не захотели участвовать в явно незаконном деле и, напротив, поспособствовали раскрытию преступления.

ФОТО: движение "Альтернатива".

ФОТО: движение "Альтернатива".

Как выяснилось, женщина основала целый синдикат по продаже детей. На момент задержания с ней воспитывалось пятеро несовершеннолетних детей, причем двоим из них она не являлась биологической матерью.

ФОТО: движение "Альтернатива".

ФОТО: движение "Альтернатива".

Валентину задержали в феврале, а спустя месяц удалось поймать и Викторию Мирзанову – биологическую мать новорожденного, которого и пыталась продать злоумышленница.

В ближайшее время Виктория предстанет перед судом. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, уголовное дело, возбужденное по статье «Иная сделка в отношении человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, с использованием поддельных документов, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» УК РФ, завершено.

Под тяжестью доказательств Виктория признала свою вину и дала показания против Валентины. Уголовное дело передано в суд. Расследование в отношении самой Валентины пока продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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