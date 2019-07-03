Капитальный ремонт дома на улице Левитана обернулся потопом в трех подъездах

В трех подъездах и семи квартирах дома №5А на улице Левитана в Нижнем Новгороде произошел настоящий потоп. Виноватым остался подрядчик, который выполнял капитальный ремонт здания.

Так, 3 июля 2019 года генеральный директор Фонда капремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк провел специальное совещание, в ходе которых было решено, что компания, которая делала крышу, выплатит жителям весь ущерб.

Жители выложили фотографии из своих квартир в социальные сетиФото: СОЦСЕТИ

- Данный объект находится у нас на жестком контроле. Со всеми жителями, в чьих квартирах были протечки, проведена работа, составлена опись. Согласно контракту, подрядчик обязан возместить весь ущерб за свой счёт. В ближайшее время определим точную сумму нанесенного вреда, - заявил Гнатюк.

Пока деньги не будут выплачены, фонд капремонта не примет работы. На сегодняшний день работы по предотвращению новых протечек уже проведены – кровлю здания покрыли одним слоем наплавляемого материала.

После этого ЧП фонд решил, что проектную документацию необходимо изменить, добавив туда утепление кровли. В изначальном варианте этого предусмотрено не было. Изменения будут подготовлены к концу этой недели. Подрядчик обязан закончить капремонт крыши в течение 45 дней.