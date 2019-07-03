«Мимо кассы» уже не продать. Обзор штрафов для бизнеса

С 1 июля 2019 года почти весь розничный бизнес обязан работать в рамках 54-ФЗ. Исключение касается лишь ИП на ЕНВД или ПСН, которые не имеют наемных сотрудников и реализуют товары и услуги собственного производства. Таким предпринимателям разрешили работать без кассы до июля 2021 года. Те, кто не зарегистрировал кассу и не подключил ее к ОФД в срок – попали в группу риска, точнее в поле зрения ФНС. Редакция узнала у экспертов оператора фискальных данных «Платформа ОФД», какие санкции стоит ожидать тем, кто по каким-либо причинам продолжает вести бизнес «мимо кассы», и что в таком случае нужно сделать.

За что привлекут к ответу

Основанием для привлечения к ответственности может стать не только отсутствие кассовой техники на прилавке. Могут наказать рублем и в случаях, когда:

- касса не зарегистрирована в ФНС и не числится в реестре налоговой службы;

- при расчетах кассовая техника не применяется, либо сумма операций не соответствует реальной выручке;

- кассир не отдал покупателю чек о покупке.

Санкции могут коснуться не только компаний (юрлиц) или ИП, но и руководства организаций, должностных лиц.

Кого и за что могут оштрафовать

1. Предпринимателей, не установивших ККТ или не заменивших старые кассовые аппараты на онлайн-кассы.

Если кассовый аппарат отсутствует, либо данные о продажах с кассы не передаются в налоговую службу через ОФД – будьте готовы к серьезному штрафу. Его сумма для компании будет равна от 75 до 100% от общей суммы расчета без применения кассы, но минимум 30 000 рублей, а для предпринимателей и руководителей организации – от 25 до 50% суммы оплат, но не менее 10 000 рублей. За повторное нарушение может грозить и остановка работы организации на 90 суток, если сумма расчетов без чеков превысит 1 млн. руб. При этом руководителя магазина попросту дисквалифицируют - на период от 1 года до 2 лет.

2. Предпринимателей, кассы которых не соответствуют 54-ФЗ

Обязательно проверьте, подходит ли ваша касса под требования закона:

- Аппарат должен быть зарегистрирован на сайте ФНС без ошибок и подключен к ОФД (исключение - ККТ в «автономной» зоне, т.е. с разрешением не передавать чеки в онлайн-режиме)

- В кассе установлен фискальный накопитель (ФН), который передает информацию ОФД в нужном формате фискальных данных (ФФД 1.05)

- ККТ печатает чеки с QR-кодом, по которому можно проверить легитимность покупки

За применение неправильной техники - штраф для юрлица от 5 до 10 тыс. руб, а для предпринимателей – от 1,5 до 3 тыс. руб. Если повезет, можно отделаться предупреждением, но лучше не рисковать бизнесом и репутацией налогоплательщика.

3. Предпринимателей, не выдающих чеки.

«Чек нужен?» - этот вопрос кассирам придется навсегда исключить из употребления, чтобы не наказать себя и магазин, в котором работает. Если покупателю не выдали чек, предпринимателю и руководству организации грозит штраф в размере 2 тыс. руб. Для юрлиц штраф будет выше – 10 тыс. руб.

Санкции предусмотрены даже за то, что предприниматель не предоставил данные об онлайн-кассе по запросу налоговой. Штраф для ИП составит от 1,5 до 3 тыс. руб, а для предприятий – до 10 тыс. руб.

Нужно помнить, что к ответственности по 54-ФЗ могут привлечь в течение года со дня, когда совершено нарушение.

Что делать, если все еще не купили кассу и ОФД?

Ряд предпринимателей ошибочно считают, что для них действует отсрочка до 2021 года. Поэтому, прежде всего нужно проверить, действует ли для конкретного вида бизнеса освобождение от касс и ОФД, и далее обращаться за соответствующей техникой к специалистам.

Надежнее всего это сделать в центрах техобслуживания по работе с кассовой техникой (ЦТО) и в сервисных центрах по обслуживанию ККТ по месту нахождения бизнеса. Эксперты и инженеры компаний дадут консультации, помогут с выбором и установкой необходимого оборудования, подключат к ОФД и зарегистрируют кассу в ФНС.