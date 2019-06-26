Третий этап чемпионата по мотогонкам RSBK состоится в Нижнем Новгороде

30 июня пройдет третий этап чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK на автодроме «Нижегородское кольцо». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Автодром «Нижегородское кольцо» – излюбленный трек мотогонщиков, который не первый раз принимает сильнейших пилотов со всей страны и позволяет лицезреть гоночные битвы в лучшем их представлении.

Чемпионат RSBK начинает ускоряться и следующий этап может внести колоссальные изменения в распределение сил пилотов на гоночном полотне. Ведь первый этап показал, что результат в мотогонках может быть абсолютно неожиданным – такова особенность технических видов спорта.

Так, Макар Юрченко, впервые выступив в литровом классе «Superbike», не только побил рекорд трассы «Нижегородское кольцо», но и стал абсолютным победителем первого этапа чемпионата RSBK, показав акулам сильнейшего класса Владимиру Леонову и Сергею Крапухину, что новички «Супербайка» способны на все ради победы. Также в классе «Supersport» молодые, но не менее опытные пилоты Артем Мараев и Александр Васильев сидели «на хвосте» у многократного чемпиона этого класса Алексея Иванова. Так что место лидера, возможно, в скором времени может быть занято новыми лицами.

Также помимо борьбы в личном зачете, пилоты приносят очки в командный зачет. На данный момент, в тройке лидеров преобладают гоночные команды из северной столицы. На первом месте расположилась команда «SPB Racing Team», на втором месте команда из Москвы – «VL65 Racing team» и замыкает тройку лидеров «RLS Сборная Санкт-Петербурга». Отрыв между командами минимальный, поэтому любая победа принесет не только баллы в копилку команды, но и возможное лидерство в турнирной таблице.

Исход гонок всегда непредсказуем и третий этап может резко изменить положение пилотов как в пелотоне, так и на подиуме.

Где гонки, там и развлечения! В рамках чемпионата, паддок автодрома будет полон разнообразными активностями, которые будут заряжать зрителей этапа эмоциями на протяжении всего гоночного дня.

Официальный дилер BRP и Ducati покажет любителям качественной техники свои лучшие новинки, о которых можно будет лично расспросить представителя компании, а также у каждого появится шанс почувствовать себя мотогонщиком и протестировать стильные и мощные мотоциклы Ducati на профессиональном гоночном полотне 30 июня в рамках RSBK.

Ну а протестировать технику от официального дилера Subaru и Suzuki в действии можно будет на внедорожной трассе RSBK 30 июня на Нижегородском кольце с 14:00.

Чирлиндинговый клуб «Волга» вновь поддержит спортсменов зажигательными трюками не только в зоне развлекательной программы, но и прямо на треке, настраивая пилотов на победу. Многообразие тиров познакомит посетителей с миром, где меткость – основное правило игры. Так, на этапе будет пневматический тир, стрельба из лука и арбалета, а также зона с лазертагом, где могут принять участие как взрослые, так и маленькие зрители гонок. Дети смогут не только помериться силами в меткости, но и опробовать свои силы на беговелах и самокатах на детской трассе RSBK, посмотреть, как готовят жареное мороженое, но и вдохновиться большим гоночным событием!

Успевайте увидеть главный чемпионат России по мотогонкам RSBK своими глазами!

Билеты можно приобрести в день проведения этапа RSBK на автодроме NRING.

Стоимость билета:

Взрослый билет – 500 рублей

Детский билет с 7 до 14 лет - 200 рублей

Мотобилет 200 рублей

Дети до 7 лет бесплатно

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