Встань и иди: Уникальная операция позволила ходить 26-летней девушке, прикованной к кровати

Четыре года 26-летняя Татьяна из Дзержинска не могла встать с постели. Самым большим прогрессом для нее было пройтись вокруг кровати, опираясь на спинку, в специальной ортопедической обуви. Но и это могло закончиться в любую минуту – из-за возможного сепсиса ей грозила ампутация обеих стоп. В отчаянии девушка позвонила в университетскую клинику Приволжского медуниверситета и записалась на консультацию к травматологу. На прием она попала к Роману Горбатову. Именно он предложил ей рискнуть и сделать операцию артродез, чтобы сохранить стопы.

- Мы выбрали органосохранный метод лечения, несмотря на очень высокие риски нагноения, - рассказали в университетской клинике ПИМУ. - В ходе операции удалось устранить деформацию правой стопы, выполнить удаление суставного хряща сразу с двух суставов и зафиксировать голеностоп специальным интрамедуллярным стержнем. Ей поставили металлический штифт. Это стержень, который вставляется в кость ноги. Его силы достаточно, чтобы выпрямить стопу и удерживать ее в нормальном состоянии. Через два месяца после операции пациентка смогла впервые за четыре года начать ходить с опорой на правую ногу без использования ортопедический обуви. Конечно, нога не будет совершать полноценные движения, как раньше. Но одна степень свободы все же есть - ногу можно поставить на носок, поэтому при ходьбе она будет немного сгибаться.

Так стопы Татьяны выглядели до операции. Фото: ПИМУ

Это был прорыв. Спустя четыре месяца реабилитации, девушка твердо наступает на оперированную ступню. После такого успеха было принято решение об операции на второй стопе. Она была проведена 25 июня 2019 года. По словам врачей, операция прошла успешно, и пациентка уже может стоять. Правда, наступать на оперированную ногу пока нельзя, поэтому она опирается на ходунки и вторую ногу.

Как поведет себя вторая нога после операции, пока говорить рано. Необходима длительная реабилитация. Однако уже сейчас понятно, что Татьяна сможет передвигаться самостоятельно не только возле кровати. Она сможет ходить куда угодно без ходунков и посторонней помощи.

После операции стопа правой ноги выровнялась. Фото: ПИМУ

Тяжелая деформация стоп – регидный парапорез, произошла после перелома позвоночника и повреждения спинного мозга. Девушка упала с высоты четвертого этажа. И с тех пор не вставала с кровати, а ее стопы повисли так, что их невозможно вернуть в нормальное состояние. Ходить на таких ногах было невозможно. При ношении специальной ортопедической обуви возникали мозоли, которые очень быстро превращались в язвы. А это уже грозило заражением – сепсисом, и смертью.

После проведенных операций у девушки появился шанс на полноценную жизнь, где она не будет прикована к постели.

Татьяна после второй операции. Фото: ПИМУ

ВРАЧИ БЬЮТ ТРЕВОГУ!

По словам врачей, подобные травмы сейчас встречаются достаточно часто. Зимой наиболее опасен тюбинг, особенно когда катаются с гор, не приспособленных для катания, например, в лесу. Летом – это травмы ныряльщика, когда люди прыгают в воду на диких пляжах и при ударе о дно повреждают позвоночник. Много и бытовых травм, которые приводят к повреждению спинного мозга.

К сожалению, многие не знают о существовании такой операции как артродез, которая позволяет сохранить стопы, что в последствие приводит к ампутации стоп.