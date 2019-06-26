Эксперты поделились с нижегородцами лайфхаками по выбору средств от комаров

Сезон нашествия комаров, мошек и слепней – в самом разгаре. Как избавиться от надсадного писка и избежать укусов? Вредны ли защитные спреи и крема для здоровья? Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области составили лайфхаки по выбору средств для отпугивания насекомых – репеллентов.

-Что собой представляет сам репеллент? Это вещество, не убивающее, а отпугивающее запахом насекомых, - разъясняет инженер-химик лаборатории ЦСМ Юлия Борисова. - Препарат выпускается в разных формах:

1. Репелленты в виде геля, крема, мази, карандаша, эмульсии или лосьона наносятся только на кожу. Они защищают человека от укусов 1-4 часа. Недостатком таких средств является невозможность использования при дерматите или открытых ранах на коже, а в случае карандаша – еще и специфический запах.

2. Самые популярные и удобные защитные изделия – это аэрозоли и спреи. Они предназначены не только для нанесения на кожу, но и на одежду и волосы. Длительность действия у спреев значительно выше – некоторые сохраняют отпугивающий эффект целые сутки. Однако такие средства не рекомендуется использовать детям.

3. Браслеты и наклейки-пластыри. В последнее время в магазинах появились новые виды защиты – браслеты, наклейки на одежду, пластыри. Такие изделия предназначены для детей и аллергиков. Их действие не такое эффективное, как у спреев, зато пропитаны они, в основном, только натуральными веществами растительного происхождения. Как правило, это эфирные масла чайного дерева, цитронеллы, герани, гвоздики и эвкалипта. Такие репелленты можно приготовить собственноручно.

Что должно быть указано на этикетке защитного препарата:

1. Номер свидетельства о государственной регистрации и ГОСТ или ТУ.

2. Информация о длительности действия защитного эффекта.

3. Информация о способе применения, мерах предосторожности, назначении средства и изготовителе.

4. Действующее репеллентное вещество.

Вредны ли для здоровья репелленты?

-Защитные средства чаще всего содержат токсичные вещества, например ДЭТА (диэтилтолуамид), но их концентрация строго ограничена, - говорит директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. - Поэтому такие изделия безопасны для здоровья, но только в том случае, если вы соблюдаете все меры предосторожности и следуете способу применения, указанному на упаковке (например, не используете его постоянно). Современные средства, в основном, гипоаллергенны и при длительном использовании, но если необходимости в защите уже нет, его рекомендуется смыть.

Важно помнить, что репеллент действует только против тех насекомых, которые указаны на упаковке производителем. Если вы едете в лесную местность, выберите средство посильнее, не только против комаров, но и против слепней, мошек и клещей.

В жаркую погоду репелленты лучше вообще не использовать — при t° выше 25°C они могут спровоцировать серьезную аллергическую реакцию, а при t° 28°C средства защиты нет смысла использовать из-за слабой активности кровососущих насекомых.

Приобретать защитные изделия лучше всего в аптеке, так как там строже соблюдается температурный режим (репелленты хранятся при температуре не более 25°C). При несоблюдении условий хранения препарат станет либо бесполезным, либо нанесет существенный вред здоровью.