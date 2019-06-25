Пять наивных вопросов о замене электросчетчика

В этом году всем нижегородцам - владельцам частных жилых домов, квартир и гаражей - следует обратить особое внимание на индивидуальные приборы учета электроэнергии: у 9 тысяч электросчетчиков в регионе истекает срок поверки. А значит, самое время их заменить или провести поверку. Иначе показания просроченных счетчиков попросту перестанут приниматься. Как этого избежать и куда обращаться – объясняют специалисты ПАО «ТНС энерго НН».

Кто должен менять электросчетчик?

Согласно Гражданскому кодексу РФ, замена счетчиков является обязанностью собственника жилого помещения. В неприватизированных квартирах эта обязанность ложится на муниципалитет.

Как узнать, нуждается ли счетчик в замене?

Замене или поверке подлежат электросчетчики:

- с давно истекшим сроком межповерочного интервала (МПИ) - то есть времени, в течение которого счетчик дает гарантированно точные показания;

- с отсутствием на приборе пломбы государственной поверки, ее повреждением или нечитаемостью.

Замене подлежат электросчетчики:

- с дефектами целостности корпуса или смотрового стекла;

- с неработающим счётным механизмом или с неработающим электронным табло.

Сведения о МПИ содержатся в техническом паспорте прибора учета. Эти данные можно уточнить непосредственно в компании ПАО «ТНС энерго НН» при личном посещении Центра обслуживания клиентов или мобильного офиса, также в разделе «Напишите нам» на сайте nn.tns-e.ru или по телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70. Кроме того, с июня в квитанциях ПАО «ТНС энерго НН» появилась информация о сроке истечения межповерочного интервала электросчетчика, а за 2 месяца до истечения срока МПИ также в квитанциях печатается соответствующее уведомление.

Что будет, если не поменять (не поверить) вовремя счетчик?

При несвоевременной замене прибора учёта расчет за потребленную электроэнергию будет производиться в течение трёх месяцев по среднемесячному потреблению.

А начиная с четвертого месяца, счет будет выставляться по нормативу потребления. Кроме того, если у владельца была техническая возможность установки электросчетчика, но он ею не воспользовался, к нему будут применяться штрафные санкции – стоимость потребленной электроэнергии по нормативу станут рассчитывать с применением повышающего коэффициента 1,5. Все это существенно увеличит затраты на электроэнергию нижегородцев, опоздавших с заменой.

Можно ли вместо замены сделать поверку электросчетчика?

Клиент действительно может либо заменить прибор учета электроэнергии, либо произвести его поверку. Для поверки следует обратиться в Центр стандартизации и метрологии (ЦСМ), который и оказывает эту услугу. Однако следует иметь в виду, что процедура платная и довольно сложная и состоит из нескольких этапов:

- обратиться в центр обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго НН» - написать заявление на снятие пломбы с электросчетчика;

- демонтировать прибор учёта и отнести в ЦСМ;

- в случае положительного заключения, установить электросчетчик;

- акт поверки предоставить в любой центр обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго НН» для опломбировки и заведения прибора учета в расчетную схему.

Важно помнить, что большинство приборов учета, по которым были отправлены уведомления, имеет класс точности 2,5. А эти счетчики по законодательству можно использовать только до окончания срока межповерочного интервала, их не поверяют. Поэтому энергетики рекомендуют при истечении срока поверки счетчика с классом точности 2,5 и ниже заменить его на новый.

Куда стоит обращаться, чтобы заменить счетчик?

Договор на замену или установку электросчетчика можно заключить во всех центрах обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго НН». Также подать заявку можно по телефону Единого контактного центра компании – 8 (831) 233-09-70 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, за исключением дней передачи показаний с 23 по 26 число каждого месяца.

Также заявки принимаются через сайт компании «ТНС энерго НН» - с мая 2019 года в разделе «Услуги/Установка электросчетчика» начал работать специальный круглосуточный сервис. Чтобы заказать эту услугу, достаточно заполнить анкету на сайте, указав свое имя, номер лицевого счета и контактные данные. После этого специалисты компании свяжутся с вами в течение двух рабочих дней.

Если вы решили заключить договор на замену электросчетчика в другой компании, то алгоритм действий следующий:

в центре обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго НН» написать заявление на снятие пломбы с электросчетчика с указанием конечных показаний прибора учета. Заявление можно направить через сервис «Напишите нам» на сайте nn.tns-e.ru, приложив фото электросчетчика с видимыми показаниями дисплея или диска;

демонтировать старый прибор учета и установить новый;

обратиться в ЦОК ПАО «ТНС энерго НН» с документом, удостоверяющим личность и паспортом нового прибора учета для опломбировки счетчика и допуска его в эксплуатацию.

Если новый прибор учета соответствует всем требованиям законодательства, то он будет допущен в эксплуатацию.