Скандал в Кстове: На день молодежи пригласили фальшивую группу «Краски»

Группа «Краски», которая выступала в Кстове на День молодежи 29 июня оказалась ненастоящей. Разоблачающее видео появилось в интернете. Его снял продюсер настоящей группы «Краски» Алексей Воронов.

- Я приношу извинения жителям города Кстово. К вам приехала ненастоящая группа «Краски», к вам приехали мошенники, - сказал он в видеообращении.

По словам Алексея Воронова, он заранее связался с кстовской администрацией и предупредил, что в Кстово едет ненастоящая группа. Концерт якобы собирались отменить, сказали, что произошла какая-то ошибка. Но несмотря на все заверения, фальшивая группа «Краски» все равно выступила перед жителями Кстова.

- Деньги за этот концерт, видимо, были «распилены». Не знаю, кому они достались, - продолжил обличительную речь Алексей Воронов. – Привезли к вам какую-то туфту, и подумали: «А что, наш народ такой, он и это съест».

Алексей Воронов заверил, что будет обращаться в полицию и требовать возбуждения уголовного дела, а также обратиться в прокуратуру Нижегородской области, чтобы дело было взято на контроль. В общении с журналистами Алексей Воронов сказал, что будет готовить исковое заявление на пять миллионов рублей за пострадавшую репутацию группы.

Заметили неладное и сами жители Кстова.

- Печально, что вот так вот в нашем городе. Может вернут традицию, как в былые времена приезжали к нам в город Кстово настоящие звездные группы на наш стадион и не одна, а несколько и было очень весело! А тут....тут на бывшем бульваре Мира, там все равно не для популярной группы, сразу было видно что неофициально все, все как-то за углом, - написал в ссоцсетях Евгений Алексеевич.

В администрации Кстовского района подтвердили, что накануне концерта действительно звонил некий Александр, который сообщил, что в Кстово приезжают мошенники. Сотрудник управления попросил выслать его подтверждающие документы, но Александр так ничего и не прислал.

- Информация сразу же была доведена до подрядчика для проверки достоверности полученной информацию Подрядчик заверил в законности организации выступления артистов. Бюджетных средств на данный концерт потрачено не было, - рассказали «Комсомольской правде Нижний Новгород» в администрации Кстовского района.

По словам Кстовской администрации, у них был заключен контракт с подрядчиком. ИМенно он организовал концерт Ольги Гусевой, которая явлется "золотым составом" группы "Краски".

Однако на сайте группы "Краски" Ольга Гусева назывется мошенницей.

На официальной старичке группы "Краски" размещена фотография мошенницыФото: СОЦСЕТИ