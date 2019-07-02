Пять актуальных вопросов про похороны в Нижнем Новгороде

27 июня в «Комсомольской правде - Нижний Новгород» прошла «горячая» телефонная линия, посвященная вопросам, связанным с организацией похорон. К специалистам компании «Камнеград» обратились более 15 нижегородцев. Мы выбрали пять самых важных вопросов.

- Что положено бесплатно при захоронении усопшего?

- Государством предусмотрен перечень услуг о погребении на каждого покойного. Стоимость и номенклатура определяется органами местного самоуправления. Данное пособие может получить как родственник, так и лицо, взявшее на себя обязательства по захоронению. Для Нижнего Новгорода стоимость услуг, предоставляемых государством, согласно гарантированному перечню услуг по погребению составляет 5946,70 руб. и в него включены следующие услуги:

1. оформление документов;

2. облачение тела;

3. предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

4. перевозка тела покойного на кладбище (в крематорий);

5. погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

- Полагается ли материальная помощь от работодателя в случае смерти?

- Что касаемо материальной помощи от работодателя, то ее выдача зависит от решения самого работодателя. Государственное пособие на погребение работодатель выплатить обязан, если покойный работал у него и был официально трудоустроен.

- Реально ли оформить все документы для похорон самому, без агентства?

- Да, абсолютно реально. В этом случае необходимо при себе иметь свой паспорт, паспорт покойного и врачебное заключение о смерти. Это документ, который выписывается в морге или ЛПУ города.

- Заключает ли ритуальное агентство договор? И на что нужно обратить внимание?

- Договор, безусловно, должен быть заключен, потому что это оказание услуги. Нужно обратить внимание на перечень услуг, который данная компания готова вам предложить, и стоимость. Стоимость на сегодняшний день по городу абсолютно разная. У всех своя нормативная база, свое понятие о прибыли. Лучше было бы подготовиться заранее, изучить прайс у нескольких фирм и подобрать себе оптимальный вариант. Ну и конечно, стоит обратить внимание на какие-либо скрытые звездочки, мелкий шрифт и не стесняться задавать вопросы, а главное, получить на данные вопросы четкие, понятные ответы.

- Куда жаловаться в случае, если ритуальные компании и агенты навязывают свои услуги?

- Нужно жаловаться в правоохранительные органы, говорить, что посягают на личное пространство, не дают возможности принять решение. Скорее всего, будет выслан наряд, и вы напишите заявление. Но с этим однозначно нужно бороться. Когда родственники находятся в состоянии аффекта, а принять какое-то решение очень и очень сложно, мы рекомендуем подготовиться к данной проблеме заранее. Смерть - биологический факт, как и рождение. Нужно быть готовым заранее и знать, какой фирме довериться.

СПРАВКА КП

Сотрудникам компании «Камнеград Нижний Новгород» не все равно, в какой жизненной ситуации находятся семьи, потерявшие своих близких. И именно поэтому 25 июня была запущена бессрочная акция для жителей Нижнего Новгорода, в рамках которой «Камнеград» будет бесплатно устанавливать памятники малоимущим семьям. Речь идет о тех, кто не может позволить себе приобрести надгробие.

Обратиться за помощью могут лишь те, кто потерял самых близких членов семьи - родителей, детей, бабушек и дедушек. Каждый месяц специальная комиссия из сотрудников компании будет выбирать две заявки. Чтобы исключить злоупотребление этой акцией, «Камнеград» оставляет за собой право проверки доходов семьи и степень их родства с усопшим.

Подать заявку на участие в акции можно в любом из 18 салонов «Камнеграда». Подробности по телефону: (831) 234-03-77.

КСТАТИ

Уже несколько месяцев в Госдуме обсуждается законопроект, который будет регулировать деятельность ритуальных компаний и агентств. Согласно документу, на определенной территории должно работать определенное количество фирм. Каждая компания будет получать сертификаты. Единая информационная система, в которой будут содержаться сведения о лицензированных похоронных агентствах, а также реестр недобросовестных поставщиков помогут вытеснить из профессии «черных» агентов. Нарушение закона повлечет за собой исключение из этого реестра. Планируется, что документ будет внесен в Госдуму уже в сентябре.