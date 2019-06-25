2019-06-25T16:01:50+03:00
Общество

110 миллионов рублей требует Мингосимущества с жены и партнеров экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина

Ответчиками по предъявленному иску выступает целый ряд предпринимателей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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110 миллионов рублей требует Мингосимущества с жены и партнеров экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина .110 миллионов рублей требует Мингосимущества с жены и партнеров экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина .
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Не успели нижегородцы отойти от громкого процесса по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, как его имя вновь замелькало в судебных хрониках – на этот раз в связи с иском, предъявленном его супруге Эладе Нагорной региональным министерством государственного имущества и земельных отношений. Вместе с ней ответчиками по этому иску выступает еще целый ряд нижегородских предпринимателей.

- Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области предъявлен иск к ИП Нагорная Элада Львовна, ИП Колобов Андрей Вячеславович, ИП Акатов Павел Валерьевич, ИП Акатов Максим Валерьевич, ИП Верховодов Феликс Геннадьевич, ИП Головко Олег Владиславович, - сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области. – В качестве третьих лиц в этом иске заявлено ООО «Эссетс Траст». Следующее заседание назначено на 29 июля 2019 года.

Как пояснили в самом региональном министерстве имущественных и земельных отношений, поводом для судебного разбирательства стал земельный участок, предназначенный для строительства многофункционального торгово-административного и спортивно-развлекательного комплекса с подземной автопарковкой.

- 26 февраля 2010 года между региональным министерством и ООО «НФСО» был заключен договор аренды земельного участка, расположенного в границах удиц Ванеева, Генерала Ивлеева и Богородского в Советском районе Нижнего Новгорода, - напомнили в министерстве. – Однако 2 декабря 2016 года договор был расторгнут по соглашению сторон в связи с завершением строительства.

И вот тут-то и начинается самое интересное – до марта 2019 года этого земельный участок проходил процедуру раздела на четыре земельных участка. При этом должен был измениться вид разрешенного использования участков в связи со строительством на них различных объектов, наличием территориальных зон и линий градостроительного регулирования.

- Вновь образованные земельные участки были предоставлены министерством в апреле 2019 года на праве аренды с множественностью лиц на стороне арендатора под объектами недвижимости, - сообщили в региональном министерстве. – До того, как были сформированы новые участки, предоставлять их в аренду было невозможно. Однако на деле они использовались индивидуальными предпринимателями. В связи с этим 13 июня министерство направило в Арбитражный суд Нижегородской области иск о необходимости взыскания платы за использование земельных участков. Общая сумма взыскиваемой платы составляет больше 110 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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