2019-06-25T15:31:32+03:00
Общество

«Настоящая полоса препятствий»: жители многоквартирного дома в центре Нижнего Новгорода почти год не могут добиться завершения ремонта крыльца

Ситуацию усугубляет то, что большинство жильцов подъезда – пожилые люди, которым тяжело ходить
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Настоящая полоса препятствий»: жители многоквартирного дома в центре Нижнего Новгорода почти год не могут добиться завершения ремонта крыльца«Настоящая полоса препятствий»: жители многоквартирного дома в центре Нижнего Новгорода почти год не могут добиться завершения ремонта крыльцаФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Когда в сентябре 2018 года в доме №9 по улице Звездинке начали ремонтировать крыльцо, жители подъезда поначалу обрадовались – входная группа давно просила обновления. Тогда они еще и не подозревали, что ремонт затянется почти на год...

Впрочем, первые сомнения появились уже буквально спустя неделю после начала работ. Крыльцо попросту развалили, оставив большую кучу бетона и арматуры.

- Может, это и вовсе не ремонт? Может, просто вандалы какие-то похулиганили, а мы и обрадовались? – задумались жители.

Но к декабрю появился какой-никакой, а все же прогресс – руины крыльца куда-то увезли, а к входу положили что-то вроде мостков. Хотя больше всего они напоминали доску, по которой на пиратских кораблях когда-то отправляли осужденных на казнь.

- И как по этой обледенелой доске ходить? – схватились за голову жильцы. – Скорей бы уже все доделали. А лучше и вовсе оставили бы старое крыльцо – оно хоть и плохонькое было, да удобное...

Так крыльцо выглядело в начале зимы. Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Так крыльцо выглядело в начале зимы.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

В какой-то момент показалось, что ситуация начала налаживаться – опасный трап убрали, крыльцо залили новым бетоном, начали укладывать ступеньки. Но на этом все и закончилось. Между крыльцом и ступенями положили какую-то доску, в качестве нижней ступеньки оставили два куска потрепанного железобетона, а вместо перил примотали проволокой неоструганную доску.

- Придется потерпеть до весны, в зиму капремонт продолжаться не будет, - сообщили тогда жителям подъезда в ДУКе. – Как только придет тепло, работы возобновятся, весной получите новенькое крыльцо.

Весной, однако, ничего не изменилось.

- К началу июня сделают, - заверяли в ДУКе.

«Настоящая полоса препятствий»: жители многоквартирного дома в центре Нижнего Новгорода почти год не могут добиться завершения ремонта крыльца Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

«Настоящая полоса препятствий»: жители многоквартирного дома в центре Нижнего Новгорода почти год не могут добиться завершения ремонта крыльцаФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Но июнь подходит к концу, а работников так и не видно. Ситуацию усугубляет то, что большинство жителей подъезда – пенсионеры, и многим из них крайне тяжело самостоятельно преодолевать такую полосу препятствий.

- Дело в том, что возникли проблемы с подрядчиком – есть вопросы к качеству выполненных работ. Поэтому договор с ним был расторгнут, потом шли поиски нового подрядчика. Теперь он найден, и уже в ближайший четверг работники должны выйти на объект, - объяснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе домоуправляющей компании.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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