2019-06-25T13:54:20+03:00
Общество

«Россия, какой вы ещё не видели»: шведы сняли остросюжетный сериал “Московский нуар”

Посмотреть сериал и понять, почему местом его действия была выбрана российская столица, можно в онлайн-кинотеатре ivi
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ivi.ruФото: ivi.ru
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Впервые в России выходит восьмисерийный фильм “Московский нуар”, снятый шведской компанией STUDIOCANAL. В новом сериале два главных героя - погруженная в хаос и беззаконие Москва 1990-х и шведский инвестбанкир. Несмотря на то, что саундтреком к фильму стал советский хит “Подмосковные вечера”, романтики в нем немного, а вот преследований и убийств - достаточно. Посмотреть сериал и понять, почему местом его действия была выбрана российская столица, можно в онлайн-кинотеатре ivi.

В основу сериала легла одноименная трилогия шведских писателей Камиллы Гребе и Пауля Леандера-Энгстрёма. Создатели киноверсии, среди которых уже успевший поработать с Netflix Микаэль Хафстрем, говорят о своем фильме как мрачном и увлекательном триллере, который пронизан иронией. Это захватывающая и непредсказуемая история о людях, которые вынуждены делать непростой выбор в сложных обстоятельствах. Никто из них не является тем, кем кажется, и никто не находится в полной безопасности. В таких условиях главный герой, молодой шведский инвестбанкир Том Бликсен, начинает рискованный проект. Ему приходится иметь дело с русскими олигархами, прокурорами, министрами и алкоголиками, которые сразу же после знакомства предлагают выпить водки. Опасная и жестокая игра не проходит для Тома бесследно: на него начинают давить и собственные тайны из прошлого... Кстати, роль Тома Бликсена исполнил актер Адам Пэлссон, известный по детективному сериалу “Мост”.

“Русские могут быть похожи на нас, но мы знаем, что часто они ведут себя не так, как мы. Поэтому идея сериала - изучить, исследовать эту необыкновенную страну и ее жителей. Мы показываем Россию такой, какой вы ее никогда прежде не видели. Вы не поверите своим глазам, и при этом не сможете отказаться от просмотра”, - уверен продюсер “Московского нуара” Питер Густафссон.

Представленную в фильме лихую и необузданную Москву конца 1990-х, несмотря на колоритные детали, все же не стоит воспринимать буквально: это, скорее, метафора нестабильного и непредсказуемого мира, в котором борьба добра и зла, хаоса и порядка не прекращается ни на минуту. “Трудно найти более интригующий и неординарный мир, чем посткоммунистическая Москва. Здесь бедные дети из шахтерских городов становились миллиардерами, а сильные мира сего падали ниц в мгновение ока. Но во всем этом этом хаосе, были скрыты еще и возможности, и приключения”, - говорит режиссер сериала Микаэль Хафстрем.

По его словам, современная Европа больше всего ненавидит неопределенность, и Москва 1990-х - полная противоположность сегодняшней жизни европейской зрительской аудитории. “Но кто из нас, живущих комфортной и стабильной жизнью, не хотел бы оказаться на месте героя фильма, Тома, хотя бы на несколько часов?.. У Тома, который бежит от собственных тайн, есть шанс получить больше, чем он мог себе представить, или же потерять все”, - рассуждает Хафстрем.

“Московский нуар” состоит из 8-ми эпизодов, каждый из них длится 45 минут. Посмотреть сериал можно эксклюзивно в онлайн-кинотеатре ivi c 15 июня по подписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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