Проект транспортной развязки на Циолковского обойдется в 150 миллионов рублей

Вопрос с транспортной развязкой на улице Циолковского в Сормовском районе, который уже давно волнует тысячи нижегородцев, наконец-то начали решать. Правительство объявило конкурс по поиску компании, которая разработает проект строительства за 150 миллионов рублей.

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Подать документы для участия в электронном аукционе. Победитель, которого выберут 22 июля, должен будет подготовить проект реконструкции участков дорог на общей площади в полторы тысячи квадратных метров по улицам Циолковского, Кузьмина и Светлоярской со строительством транспортной развязки в разных уровнях. Срок выполнения - 25 января 2020 года.

Также нужно будет спроектировать два путепровода на пересечении с железнодорожными путями и улицей Культуры.

Напомним, жители Сормова жалуются на многокилометровые пробки в районе переезда уже довольно давно. Несколько лет власти и представители ГДЖ не могли найти компромисс, чтобы решить данную проблему. А в январе 2019 года Владимир Панов на встрече с жителями Сормовского района сообщил, что виадук могут построить к 800-летию Нижнего Новгорода.

- Речь идет о выделении из федерального бюджета финансирования в размере четырех миллиардов рублей, - заявил тогда градоначальник.