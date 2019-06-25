2019-06-25T15:17:13+03:00
Общество

Проект транспортной развязки на Циолковского обойдется в 150 миллионов рублей

Победитель аукциона должен будет разработать документацию до конца января 2020 года
Юлия ИСАЕВА
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Проект транспортной развязки на Циолковского обойдется в 150 миллионов рублейПроект транспортной развязки на Циолковского обойдется в 150 миллионов рублейФото: "КП" Архив
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Вопрос с транспортной развязкой на улице Циолковского в Сормовском районе, который уже давно волнует тысячи нижегородцев, наконец-то начали решать. Правительство объявило конкурс по поиску компании, которая разработает проект строительства за 150 миллионов рублей.

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Подать документы для участия в электронном аукционе. Победитель, которого выберут 22 июля, должен будет подготовить проект реконструкции участков дорог на общей площади в полторы тысячи квадратных метров по улицам Циолковского, Кузьмина и Светлоярской со строительством транспортной развязки в разных уровнях. Срок выполнения - 25 января 2020 года.

Также нужно будет спроектировать два путепровода на пересечении с железнодорожными путями и улицей Культуры.

Напомним, жители Сормова жалуются на многокилометровые пробки в районе переезда уже довольно давно. Несколько лет власти и представители ГДЖ не могли найти компромисс, чтобы решить данную проблему. А в январе 2019 года Владимир Панов на встрече с жителями Сормовского района сообщил, что виадук могут построить к 800-летию Нижнего Новгорода.

- Речь идет о выделении из федерального бюджета финансирования в размере четырех миллиардов рублей, - заявил тогда градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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