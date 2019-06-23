Нижегородского маньяка Дмитрия Макарова вернут в психбольницу

Автозаводский районный суд постановил вернуть в психбольницу нижегородского маньяка Дмитрия Макарова, похитившего и державшего в сексуальном рабстве молодую девушку. По оценке суда, мужчина не отдавал отчет своим действиям.

Напомним, эта история прогремела на всю Нижегородскую область в мае 2018 года. Тогда полицейские обнаружили в одном из гаражей Автозаводского района 18-летнюю нижегородку. Она была изнасилована и находилась в полубессознательном состоянии. Как вскоре выяснилось, владельцем этого гаража оказался 44-летний Дмитрий Макаров. Вскоре после задержания мужчина был помещен в психиатрическую клинику, откуда сбежал в декабре 2018 года. Его поиски продолжались в течение нескольких месяцев. Задержать его смогли только в конце марта. Как выяснилось после ареста, все это время он отсиживался у своей сожительницы в Автозаводском районе. К удивлению нижегородцев, сразу после задержания его вернули в ту же психиатрическую клинику, откуда он сбежал. По решению суда его там же и оставят.

- Суд Автозаводского района вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 44-летнего мужчины, уличенного в совершении нескольких преступлений по статье «Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей», «Незаконные приобретения, хранения и сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере» и «Кража в крупном размере».

В ходе расследования выяснилось, что мужчина не только похитил 18-летнюю девушку, накачал ее психотропными веществами и изнасиловал, но и крал металлоконструкции с территории базы, расположенной на улице Львовской. Тем не менее, оказаться за решеткой мужчине не грозит.

- Согласно заключению сексолого-психиатрической судебной экспертизы установлено, что у мужчины выявлены признаки хронического психического расстройства, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - говорится в решении суда.

К слову, сам мужчина и раньше в разговоре со знакомыми утверждал, что тюремное заключение ему не грозит.

- Да, у него есть справка от психиатра, - рассказывают знакомые Дмитрия. – Но на самом деле он абсолютно здоров. Раньше он из тюрьмы не вылезал: то за кражу, то за изнасилование сидел. Но потом мама помогла ему сделать справку, что он якобы невменяемый. Сейчас она уже на пенсии, а раньше в психиатрической клинике работала - вот связи и остались. После получения справки жизнь у него заметно наладилась. Чтобы он ни натворил, уже идет не в тюрьму, а в психушку. Полежит там несколько месяцев - и опять на свободе. Иногда он там просто так пролечивался, для подтверждения диагноза. Последний раз побывал там в мае 2018 года, за несколько дней до изнасилования этой девушки.

Поведение Дмитрия Макарова действительно трудно назвать безумным – свою жертву он тщательно выслеживал и даже дождался совершеннолетия, чтобы не угодить под статью о педофилии.

- Как рассказали нам следователи, таких жертв у него уже 14 – и всем по 18 лет, - поделилась мама пострадавшей девушки. – Вот только писать заявления большинство отказываются – кто-то боится огласки, а кто-то очередного побега маньяка. К сожалению, у нас нет никакой гарантии, что Дмитрий окажется за решеткой. Ведь даже после побега его опять вернули в психиатрическую клинику.