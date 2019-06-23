2019-06-23T10:10:34+03:00
Происшествия

Мужчина повис на перилах Канавинского моста

Спасательная операция проходила вечером 22 июня [фото]
Василий КРОТОВ
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Мужчина повис на перилах Канавинского моста. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".Мужчина повис на перилах Канавинского моста. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Тревожным выдался вечер 22 июня для сотрудников служб быстрого реагирования – и все из-за мужчины, который едва не упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают очевидцы происшествия в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» в социальных сетях.

- На Канавинском мосту спасают человека. Мужчина повис на перилах, на место прибыли все службы, - сообщили очевидцы.

Официальной информации по этому поводу до сих пор нет. Ни в полиции, ни в МЧС эту информацию пока не комментируют. Зато нижегородцы уже вовсю обсуждают это в социальных сетях.

- Никогда не говори никогда. Когда у человека трагедия, он никого не видит, - уверена Светлана Воробьева. - Бывает в жизни все и, может быть, не дав ему совершить этот шаг, он больше не пойдет на это, если, конечно, это не клиника.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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