В Нижнем Новгороде прошла акция «Горсть земли»

В субботу, 22 июня, в День памяти и скорби, по инициативе Министерства обороны Российской Федерации во всех городах и районах страны проходит всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Прошла акция и в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Участники акции собирают по горсти земли с мест воинских захоронений. После чего складывают их в специальные контейнеры - «солдатские кисеты», которые с воинскими почестями поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе главного храма вооруженных сил РФ.

Участники акции собирают по горсти земли с мест воинских захоронений. Фото: Кирилл Мартынов

В акции «Горсть памяти» приняли участие 35 муниципалитетов Нижегородской области. Центральное мероприятие нижегородской акции прошло на кладбище «Марьина роща», где в тринадцати братских могилах покоится прах 1902 военнослужащих.

Строительство храма, к которому отправится нижегородская земля, еще не завершено. Он строится в московском парке культуры и отдыха «Патриот». Планируется, что строительство закончится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, то есть в 2020 году. Возле храма появится «Дорога памяти» длиной 1418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Но это будет не обычная дорога, а настоящая мультимедийная галерея. Здесь будут представлены все участники войны и их подвиги. Нажав кнопку, любой желающий сможет найти защитника родины, который сражался в Великую Отечественную войну. Собраны будут не только имена и описания подвигов, но и фотографии.

«Солдатские кисеты» будут находиться в историко-мемориальном комплексе главного храма вооруженных сил РФ. Фото: Кирилл Мартынов

КСТАТИ

На территории Нижегородской области располагается 150 воинских захоронений времен войны, в которых похоронено 5784 военнослужащих.