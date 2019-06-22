2019-06-22T19:12:06+03:00
Общество

ФК «Нижний Новгород» разгромил ФК «Муром»

Матч закончился со счетом 6:1
Юлия ДАНЧЕНКО
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ФК «Нижний Новгород» разгромил ФК «Муром». Фото: ФК ННФК «Нижний Новгород» разгромил ФК «Муром». Фото: ФК НН
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Последний матч первого летнего сбора футболисты «Нижнего Новгорода» завершили волевой победой над «Муромом». Об этом сообщается на официальном сайте ФК НН.

Игра проходила 21 июня в спортивном центре «Борский». В первом тайме «Мурому» удавалось сдерживать атаки «Нижнего Новгорода». А в дебюте второй половины встречи гостям удалась разящая контратака, и счет был открыт. Но после этого «Нижний Новгород» ответил шестью голами.

Красивый гол ударом из-за штрафной забил Дмитрий Воробьев – он послал «футбольный снаряд» впритирку со штангой. Хет-трик оформил игрок на просмотре, а еще один потенциальный новобранец ФК НН записал на свой счет три голевые передачи. В одном из эпизодов защитник красно-черных срезал мяч в собственные ворота, а жирную победную точку в матче поставил молодой футболист «Нижнего Новгорода», вышедший на замену после перерыва. В итоге – 6:1 в пользу нижегородцев.

После матча итоги первого летнего сбора подвел спортивный директор ФК «Нижний Новгород» Александр Липко.

- Игра с «Муромом», завершавшая программу первого сбора, который мы проводили на борской базе, дала нам пищу для размышлений. С одной стороны, она показала, что некоторые ребята находятся пока не в оптимальной форме. Зато новички начинают понимать требования главного тренера. Считаю, что команда стала сильнее, по сравнению с прошлым сезоном, - сказал Александр Липко. - Теперь у футболистов будут три выходных дня между сборами, а нам с тренерским штабом предстоит решить, кто останется в команде, и с кем мы попрощаемся. К примеру, на просмотр приезжали шесть молодых игроков, так называемых «лимитчиков» 1998 года рождения и моложе. Из них мы оставили двоих, с кем планируем подписать контракты. В целом мы остались довольны первым сбором. Проделали большую работу и в физическом, и в тактическом плане. И матч с «Муромом» показал, что команда двигается в правильном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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