«Что с людьми творится»: Находящийся в федеральном розыске рецидивист изнасиловал и жестоко избил пенсионерку в Дзержинске

Зверское нападение на пенсионерку произошло на прошлой неделе в Дзержинске. Поздно вечером 31-летний мужчина, который находился в федеральном розыске за убийство, жестко избил и изнасиловал 78-летнюю местную жительницу.

Инцидент произошел в жилом доме поселка Лесная Поляна около 23:00. Злоумышленник с гвоздодером напал на пенсионерку, изнасиловал ее и избил. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Врачи диагностировали множественные открытые вдавленные переломы черепа, тупую травму грудной клетки и живота.

Женщина находится в больнице. Фото: https://vk.com/bezcenznn

Мужчина уже задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Изнасилование, совершенное с особой жестокостью» Уголовного кодекса, сообщается на официальном сайте ведомства.

Свою вину нападавший признал в полном объеме.

- Следователями СК перед Дзержинским городским судом Нижегородской области возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу, назначены судебно-медицинские экспертизы, - пояснили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Ведется расследование. Причины случившегося выясняются.