2019-06-30T18:11:38+03:00
Происшествия

«Водителю стало плохо»: Маршрутка вылетела с проезжей части на площади Лядова

Мужчину увезли с места ДТП на скорой [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Маршрутка вылетела с проезжей части на площади ЛядоваМаршрутка вылетела с проезжей части на площади ЛядоваФото: СОЦСЕТИ
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29 июня 2019 года на площади Лядова в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, потому что ему стало плохо.

- Маршрутка совершала хаотичные движения, была разрушена ограда, - написала в соцсиальных сетях Елена Малахова, которая стала свидетельницей случившегося. Нижегородка опубликовала фото с места происшествия.

По словам очевидцев, мужчине за рулем автобуса стало плохо Фото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, мужчине за рулем автобуса стало плохоФото: СОЦСЕТИ

- Это случилось у меня на глазах, я ехала сзади маршрутки, был дождик и скорость была у маршрутки небольшая, смотрю, ее повело влево на бордюр! Бордюр там очень высокий, маршрутка как мячик наскочила на него и остановилась. В первую секунду можно было подумать, что не справился с управлением. Оказалось водителю за рулем стало плохо и он успел руль повернуть в другую сторону от проезжей части, чтоб никто не пострадал! – добавила Маська Малышкина.

На месте работали сотрудники ДПС, МЧС и медики. Водителя автобуса увезли в больницу. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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