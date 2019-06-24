Нижегородский Раскольников убил 87-летнего дедушку за отказ дать взаймы

Нижегородским Раскольниковым смело можно назвать 32-летнего жителя рабочего поселка Вача в Нижегородской области. Вот только вместо старухи-процентщицы он умудрился убить 87-летнего дедушку, отказавшегося дать ему взаймы.

- С этим пенсионером мы давненько дружили, - честно признается Сергей Виноградов (имя героя изменено – прим. Ред.). – Как и все пенсионеры, он копил на «черный день». Так что деньжата у него водились. Поэтому когда мне понадобилась большая сумма, я пошел сразу к нему – надеялся, что он не откажет.

Однако вопреки его ожиданиям, расставаться со своими «гробовыми» пенсионер отнюдь не горел желанием.

- Я, конечно, разозлился, - вспоминает Сергей. – И решил эти деньги у него забрать силой. У меня как раз дома был деревянный молоток. Думал, оглушу его - и деньги будут мои.

Когда Сергей вернулся с молотком к своему престарелому другу, тот как раз сидел в кресле и даже не заметил его приближения. Воспользовавшись этим, молодой мужчина со всей силы нанес ему четыре удара молотком по голове. От полученных ранений пенсионер скончался на месте. Тем временем убийца обшаривал старенький домик.

- У него действительно были накопления, - признает Сергей Виноградов. – Обыскав дом, я нашел около 300 тысяч рублей. Я их забрал и пошел домой.

Уже известно, что убитый пенсионер страдал ишемической болезнью сердца и гипертонией первой степени. В доме он проживал один, так что помочь ему было некому. Что касается убийцы, то в настоящее время он уже задержан.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Расследование этого уголовного дела продолжается.