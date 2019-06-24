Прогноз погоды на 24-28 июня в Нижнем Новгороде: снова похолодание и немного дождя

В последнее время в Нижнем Новгороде часто меняется погода. То целую неделю стоит адская жара, то температура воздуха падает до +15. Выходные были очень теплыми, значит, впереди похолодание.

Уже в понедельник, 24 июня, синоптики обещают не выше +24 градусов. Небо будет малооблачным, а ветер – северным. Ночью ожидается до +15.

Во вторник, 25 июня, столбики термометра медленно поползут вниз. Температура воздуха не превысит +21 градуса днем и +13 ночью. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью около четырех-пяти метров в секунду. Небо будет облачным с прояснениями.

В середине рабочей недели похолодает до +18 в дневные часы и до +11 – в ночные. В среду синоптики прогнозируют небольшие дожди и солнце.

В четверг, 27 июня, снова немного потеплеет до +21 днем и +15 ночью. Дождей не предвидится , однако небо все равно будет облачным. Ветер поменяет направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью, не превышающей двух метров в секунду.

В пятницу с самого утра обещают дожди. Ближе к обеду осадков будет меньше, но столбики термометров опустятся до +17. Вечером тоже будет небольшой дождь. Ветер ускорится до семи метров в секунду.

В выходные ситуация не изменится: прогнозируются дожди, пасмурная погода и не выше +20 градусов.