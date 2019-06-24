Андрей Паршин: «Мировая практика показывает, что мусорит не человек, а его кошелек»

- Компания «Нижэкология-НН» – регоператор, и с января работает в реализации «мусорной реформы». Для понимания, «Нижэкология-НН» закрывает семь из восьми районов Нижнего Новгорода по вывозу мусора на полигоны. Как вы оцениваете начало и ход реформы в Нижнем Новгороде?

- Удовлетворительно. По оценке органов власти – правительства Нижегородской области – вход в реформу произошел стабильно. Я с этим согласен. Разумеется, при входе было много проблем. Во-первых, проблемы, связанные с неурегулированием некоторых аспектов в законодательстве на федеральном уровне. Ряд вопросов пока еще до сих пор не решен. Но, тем не менее, как бы это прозвучало непопулярно, в первые месяцы работы хуже не стало. И это уже хорошо. Добавлю, что ряд игроков уже покинули рынок. Кроме того, появилась компания, которая организует и контролирует процесс. Это впервые произошло в России.

То, что в первые месяце не стало хуже – это уже результат. И одна из главных задач реформы – это организовать контролируемых поток отходов, так, чтобы они попадали на законные объекты размещения. Вот этот результат уже достигнут.

- Один из главных вопросов у людей, что изменилось при этой реформе. Главное – «стихийных» свалок почти нет или остались единицы. Второе – появились полигоны. На старте власть была вынуждена брать на себя контроль прохождения реформы на начальном этапе. Признаете факт, что власть на старте реализации реформы очень активно «подруливала» вами?

- Конечно. В это безусловная заслуга правительства Нижегородской области. Все мы помним, как в январе-феврале громко «звучали» ряд регионов, где реформа провалилась. Я считаю, что в том числе и из-за нехватки ручного, но такого необходимого на первом этапе управления со стороны органов власти.

- Прошло уже полгода, но пока еще есть ощущения, что по факту все «подруливается». Замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин у меня в эфире озвучил, что мы пока находимся в «рычагах», но все меньше и меньше участвуем в этом процессе. Он говорил про всех регоператоров, и еще добавил, что они уже учатся работать в новом формате. Сколько еще потребуется времени, чтобы эта работа стала системной и понятной?

- Основные элементы управления со стороны регоператоров уже действуют. Мы обеспечены всеми необходимыми ресурсами для отработки всех обращений потребителей, для своевременной реакции и для решения локальных проблем. Другое дело – до сих пор остается ряд нерешенных вопросов, которые можно решить только на федеральном уровне. Например, приобретение контейнеров.

- Я слышал, что область готова профинансировать покупку новых контейнеров…

- Отчасти. В федеральном законодательстве звучит, что контейнеры могут приобретать, как собственники отходов, органы самоуправления и регоператоры. Могут приобретать по сути все. В нашей зоне деятельности контейнерные площадки полностью обеспечены. Но они выходят из стоя, ломаются, горят… И, когда сталкиваемся с подобной проблемой, вопрос зависает в воздухе.

Хорошо, что правительство Нижегородской области не отклонилось от этой проблемы, как в других регионах, сказало, что, мол, решайте сами, а принимает в этом посильное участие. По МКД – отвечает управляющая компания, в частном секторе – регоператоры. Помогли муниципалитетам субсидированием.

- В этом смысле у нас власть отличается от других регионов. Так смело брать на себя непопулярные риски – решение смелое. Вопрос о несправедливости нормативов тоже периодически возникает.

- Мы поддерживаем установление тарифов для многоквартирных домов исходя из количества квадратных метров жилого помещения. Существует стереотип, что мусорит человек, а не квадратный метр, поэтому справедливости ради, норматив должен быть от человека. Однако мировая практика показывает, что мусорит не человек, а его кошелек, его доход. Чем больше человек зарабатывает, тем больше производит отходов. Потому что подавляющая часть отходов – это упаковка. Поэтому одним из косвенных признаков дохода человека – это количество занимаемых им метров. Чем больше квартира, тем выше благосостояние.

- А возможен был вариант в ручном формате каждого конкретного человека посчитать? Это богатый, у этого – средний достаток. И произвести нормативную историю.

- Это нереально.

- Решение, по словам министров Нижегородской области, принималось в интересах большинства, потому что это была защита, в том числе, и многодетных семей. Я могу сравнить два района Нижегородский, где я работаю, и Канавинский, потому что я там родился. В Нижегородском – все хорошо, в Канавине есть места тревожные. В частности, микрорайон Гордеевка. Есть вопросы. Почему одна ваша компания, один руководитель, одна логистика, и одна цепочка убирает в разных районах по-разному? С чем связано?

- Проблема Канавинского района Нижнего Новгорода, также как и Московского и Ленинского – повышенное образование крупногабаритного и строительного мусора. В этих районах активно идет сброс строительных отходов на контейнерные площадки со стороны коммерческих организаций. Если в Нижегородском районе трудно себе представить, что приедет к контейнерам КАМАЗ и свалит строительный мусор, то для Канавина – это практика.

- Как с этим бороться?

- Усиливать контроль. С нашей точки зрения со стороны государства. А какой именно орган, не в нашей компетенции решать. Могу сказать, что строительные отходы должен вывозить субъект, кто производит ремонт, либо собственник помещения.

- Проблема существует, а жаловаться кому?

- Обращаться сначала лучше к нам. Если даже мы в исключительных случаях и отказываемся в вывозе отходов с контейнерной площадки, когда это не относится к ТКО, то мы объясняем, кто ответственный и куда можно обратиться. Но опять же в подавляющем большинстве случаев вывозим мы. Единственное, для вывоза строительных отходов нужен неспецифичный транспорт. А для вывоза строительного мусора нужны ломовозы. На старте у нас их не было. Сейчас уже есть.

- В «Нижэкологию-НН» входит компания, которая построила полигон, куда вывозится мусор и там же сортируется. Какой процент мусора, который используется для вторсырья?

- По результатам первых пяти месяцев – не более 10%. За границей активно развито система компостирования и мусоросжигания.

- Вопрос взаимодействия регоператора и ДУКа стоит так же остро? Как вы с ними взаимодействуете? Есть ли сложности?

- ДУК ДУКу рознь, так же как и ТСЖ. На территории нашей зоны ТСЖ и домоуправляющих компаний более 1,5 тысяч. К счастью, с большинством из них у нас выстроен диалог. Зависит от людей и добросовестности. Решение проблем отходов и чистоты территорий – совместная работа регионального оператора и ДУКа. Хорошо, что многие понимают это. Ни мы без них, ни они без нас чистоту не обеспечат.

Есть управляющие компании, которые на старте реформы начинали с того, что сваливали на нас, говоря, мол, пришел региональный оператор и за все отвечает сам.

- С раздельным сбором мусора все непросто. Наши чиновники фиксируют факт, что уже в прошлом году сделаем значительный шаг. Я уверен, что везде будут стоять желтые контейнеры для раздельного сбора. Так и будет же?

- На сегодняшний день в нашей зоне действия установлено порядка 500 контейнеров-сеток. До конца года доведем до тысячи. Но, к сожалению, эта тысяча практически все места, куда его можно установить. Этого будет недостаточно. Нужно оборудовать контейнерные площадки.

- Эти контейнеры для раздельного сбора мусора популярны у населения? Культура раздельного сбора формируется?

- Безусловно, есть положительная динамика. В большинстве там находится то, что должно находиться: жесть, пластик, кто-то и картон тоже туда кладет. Но мы сейчас сталкиваемся с тем, что их вскрывают и вытаскивают пластик, который потом сдают. Крышки ломают и туда кидают уже просто пакеты с мусором. Пока эту работу не начнёшь, результата не будет. У всех должно быть понимание, что раздельное накопление, установка этих контейнеров и сортировка дома отходов - это экология и экокультура. Кроме того, это основной шаг к тому, чтобы реально уменьшить мусор, который захоранивают.