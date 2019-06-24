2019-06-24T14:29:24+03:00
Происшествия

«Он нападал на нас с ножом»: 21-летний грабитель за ночь порезал и ограбил троих мужчин

Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей
Василий КРОТОВ
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«Он нападал на нас с ножом»: 21-летний грабитель за ночь порезал и ограбил троих мужчин.«Он нападал на нас с ножом»: 21-летний грабитель за ночь порезал и ограбил троих мужчин.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вот уж действительно оказались не в том месте и не в то время жители Нижнего Новгорода, попавшие под руку 21-летнему грабителю. Вооруженный ножом тот выслеживал своих жертв темной ночью в глухих уголках города.

- Он напал на меня около двух часов ночи 14 июня на улице Афанасьева, - вспоминает 24-летний Виктор Воронов (имя героя изменено – прим. Ред.). – Угрожая мне ножом, он начал требовать денег. У меня при себе было всего 3 тысячи рублей. Так он заставил меня дойти до банкомата и снять с карты еще 20 тысяч рублей – это все, что у меня было.

Впрочем, этого грабителю явно показалось недостаточно, потому что буквально через несколько часов он напал уже на другого мужчину. На этот раз ему подвернулся 26-летний Виктор Ерофеев (имя героя изменено – прим. Ред.) И вот тут уже не обошлось без кровопролития.

- Я встретил его в пять утра на проспекте Ильича, - рассказывает Виктор Ерофеев. – У него в руках поблескивал нож, а сам он требовал отдать ему сотовый телефон. Я поначалу думал сопротивляться – что ж я так просто ему все отдам? Но я его недооценил: он изрезал мне лицо, поранил плечо, ногу – в общем, я получил серьезные травмы. И карманы все-таки пришлось вывернуть. Денег у меня при себе было немного, всего 300 рублей. Но зато он забрал телефон стоимостью 36 тысяч рублей.

Однако и на этом вооруженный грабитель не успокоился. Буквально через сорок минут после второго нападения он вновь попал в поле зрения полиции – на этот раз он засветился на проспекте Молодежный. Там он напал на 51-летнего рабочего, у которого хотел похитить барсетку. Однако тот сумел дать ему достойный отпор. В результате, грабитель и деньги не смог с него получить, и угодил прямиком в руки полиции.

- 21-летний Аббас Ольхим Оглы был задержан той же ночью сотрудниками патрульно-постовой службы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ранее он уже был судим за кражи. На этот раз уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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