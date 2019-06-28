Как вернуть 100% затрат на покупку кассы и ОФД

По данным ФНС, в России уже 2,8 млн онлайн-касс. Государство видит финансовую нагрузку на малый бизнес в связи переходом торговли на 54-ФЗ, поэтому ИП на ЕНВД и ПСН компенсирует издержки на покупку оборудования за счет налогового вычета. Каковы условия для его получения, рассказали эксперты оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Дедлайн» - 1 июля

Претендовать на получение компенсации могут ИП на ЕНВД и ПСН, которые работают в сфере услуг, а также торговли и общепита без наемных сотрудников и не продают товары и услуги собственного производства. Для таких предпринимателей срок перехода на онлайн-кассы - 1 июля 2019 года. До этой даты необходимо зарегистрировать в установленном порядке кассу в ФНС, оборудовать фискальным накопителем и подключить услуги ОФД. Если предприниматель опоздал, про вычет можно забыть. Чтобы не рисковать, следует обратиться к партнерам «Платформа ОФД» в регионах, по месту ведения бизнеса. Специалисты сервисного центра и ЦТО оперативно зарегистрируют кассу и произведут настройку оборудования. Но сделать это нужно уже сейчас – времени почти не осталось.

3 в 1 - для максимальной экономии

Вычет положен не только за сам кассовый аппарат. Закон предполагает компенсацию за весь комплекс затрат на переход к работе с кассой. Сумма вычета включает в себя покупку кассы, фискального накопителя и подключения к ОФД, но не более 18 тыс. рублей. Если ИП уложится в эту сумму, налоговый вычет покроет все издержки. Чтобы максимально сэкономить, следует заказать кассу, например смарт-терминал Эвотор 5 или 7.2, фискальный накопитель и подключаться к ОФД в комплекте – по отдельности будет дороже.

Вычет – право, а не обязанность

Сама ФНС вычет за бизнесмена не сделает. Получение налогового вычета за кассу – право предпринимателя, а не обязанность. Есть различия в порядке выдачи налогового вычета ИП на ЕНВД и ПСН. Предпринимателю на «вмененке» уменьшить налог можно будет со 2-го квартала 2019 года. Для этого в декларации необходимо указать доступный размер компенсации. Если налог ниже потраченной на кассу суммы, остаток вычета переносится на следующий налоговый период. Соответственно, налог не нужно платить до тех пор, пока сумма исчислений за все периоды не превысит сумму компенсации.

Предпринимателю на патенте нужно написать уведомление в ИФНС об уменьшении суммы налога в связи с приобретением ККТ. Подать такое уведомление следует до истечения срока первого платежа по патенту. Если предприниматель работает с одной кассой на нескольких патентах, их общую стоимость можно уменьшить на расходы по покупке кассы, но лимит все равно 18 тыс. рублей.

К процедуре получения налогового вычета можно вернуться позднее, при заполнении деклараций на «вмененке» и окончании действия патента. Главное, что нужно знать сейчас – успеть зарегистрировать кассу до 1 июля 2019 года, выбрать качественное оборудование и надежный ОФД.