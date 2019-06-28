Нижегородцам положен дополнительный день отпуска для прохождения диспансеризации

Начиная с 2019 года, каждый нижегородец имеет право на один дополнительный день оплачиваемого отпуска. Но не каждый год, а только раз в три года, когда необходимо пройти диспансеризацию в поликлинике.

- В 2018 году по итогам ежеквартальных опросов, проведенных страховыми представителями страховых медицинских организаций, доля лиц, указавших на препятствия к прохождению диспансеризации со стороны работодателя, составляла 4,9 – 12,5 процентов от числа респондентов, - сообщила директор ТФОМС Светлана Малышева.

В результате Госдума РФ приняла решение о введении дополнительного выходного. Таким образом, работодатель обязан предоставить своим работникам, имеющим полис ОМС, один рабочий день для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. А пенсионерам и людям предпенсионного возраста положено два рабочих дня.

В законе не указано, нужно ли работнику подтверждать прохождение диспансеризации справками из поликлиники, однако работодатель может потребовать письменные основания.

Для того чтобы получить дополнительный выходной, необходимо написать заявление.

- День, который человек планирует посвятить медосмотру, должен быть определен по соглашению сторон, при этом совсем отказать в предоставлении такого выходного работодатель не вправе. На период диспансеризации за наемным работником сохраняется должность и средний уровень заработка. Заявление оформляется в произвольной форме, - объяснили в ТФОМС Нижегородской области.

Если у вас возникли вопросы или сложности с прохождением диспансеризации, вы можете позвонить в страховую медицинскую организацию, которая выдала вам полис ОМС, или в Фонд медицинского страхования Нижегородской области по телефону единого контакт-центра 8 800-333-71-93 круглосуточно (звонок для граждан бесплатный).