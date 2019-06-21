2019-06-21T17:06:56+03:00
Происшествия

«Сильнейшие ожоги ягодиц и бедер»: Нижегородец облил подругу средством для чистки унитаза

Мужчина уже написал явку с повинной
Василий КРОТОВ
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«Сильнейшие ожоги ягодиц и бедер»: Нижегородец облил подругу средством для чистки унитаза«Сильнейшие ожоги ягодиц и бедер»: Нижегородец облил подругу средством для чистки унитазаФото: Татьяна Коркина
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Настоящей трагедией для молодой девушки закончилась шутка ее знакомого – среди ночи он умудрился облить ее средством для чистки унитаза. Итог этой шутки оказался весьма печальным – сильнейшие ожоги рук, поясницы, ягодиц и бедер.

- Как выяснилось в ходе проверки, все случилось ночью 10 февраля, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По словам самой потерпевшей, неизвестные облили ее средством для чистки унитаза. В результате, она получила серьезные травмы.

То ли девушка действительно не знала, кто бродит среди ночи по ее квартире, то ли просто не хотела сдавать друга, однако имя подозреваемого до последнего оставалось скрытым от правоохранителей. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось расследование, если бы в середине июня 23-летний мужчина сам не написал явку с повинной.

- Конечно, я не хотел, чтобы она пострадала, - честно признался молодой человек. – Я просто хотел над ней подшутить! Она уже спала, когда я вошел в спальню и брызнул на нее этим средством. Оно попало на спину, а потом растеклось по ягодицам и бедрам. Я и подумать не мог, что все так закончится!

Тем не менее, своей шуткой молодой человек причинил тяжкий вред здоровью девушки. Поэтому и отвечать за нее придется по всей строгости закона – сейчас ему грозит до восьми лет тюрьмы.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает источник в правоохранительных органах. – Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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