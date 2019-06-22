Соревнования по легкой атлетике прошли на стадионе «Знамя» в Арзамасе

На стадионе «Знамя» прошли соревнования по легкой атлетике в зачет V спартакиады АО «АПЗ», посвященной 85-летию со дня образования Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

В эстафете 5 х 400 метров приняли участие легкоатлеты шести заводских подразделений: цехов № 37, 49, 50, 53, 64 и отдела главного конструктора по спецпродукции. В каждой команде бежали две девушки и трое юношей. Первыми финишную линию пересекли спортсмены цеха № 37. На втором месте цех №50. «Бронзу» завоевали легкоатлеты цеха № 49.

По итогам соревнований был определен самый быстрый бегун. Им стал наладчик станков и манипуляторов с программным управлением цеха №50 Николай Карпов, который преодолел дистанцию 400 метров за 55,33 секунды.

Победители получили грамоты, денежные премии и кубки от профсоюзной организации АПЗ.