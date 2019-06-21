2019-06-21T11:48:43+03:00
Общество

Прямые трансляции Tele2 второго этапа Red Bull Air Race в Казани посмотрели 2 млн человек

Соревнования посетили порядка 10 тысяч клиентов Tele2
Анна МИГАЛОВА
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Tele2 во второй раз выступил партнером казанского этапа Red Bull Air Race, прошедшего 15-16 июня в Казани.Tele2 во второй раз выступил партнером казанского этапа Red Bull Air Race, прошедшего 15-16 июня в Казани.
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Tele2 поддержала второй этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который состоялся в прошедшие выходные в Казани. Соревнования посетили порядка 10 тысяч клиентов Tele2. А онлайн-трансляции соревнований, которые организовал оператор с помощью высокоскоростного 4G-интернета, посмотрели более 2 млн человек.

Tele2 во второй раз выступил партнером казанского этапа Red Bull Air Race, прошедшего 15-16 июня в Казани. На мероприятие в столицу Татарстана приехали абоненты компании из десятков регионов страны, в том числе из таких отдаленных как ХМАО и Республика Коми. Большинство зрителей – жители Татарстана, также в лидерах по числу посетивших соревнования туристов – Москва, Нижний Новгород и Челябинск. Пользовательская активность абонентов на мероприятии по объему скаченного интернет-трафика и количеству совершенных голосовых вызовов выросла вдвое относительно прошлого года.

Поклонники авиагонок, которые не имели возможности лично посетить соревнования, могли посмотреть прямые трансляции события в официальных аккаунтах оператора в социальных сетях. Онлайн-трансляции от Tele2 включали не только соревнования, но и интервью с организаторами, пилотами, судьями, членами команд и другими специалистами, которые помогают проводить гонку. В этом году трансляции посмотрели более 2 млн человек. Общее количество просмотров составило более 2 млн 800 тыс.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Tele2 поддерживает масштабные мероприятия, которые интересны нашим абонентам. И одно из таких событий - Red Bull Air Race, партнером которого мы выступили второй год подряд. Самое главное для нас в этой интеграции – сделать просмотр гонки еще более комфортным и запоминающимся для наших клиентов с помощью современных технологий и скоростного 4G-интернета. Наши клиенты, посетившие мероприятие, а также посмотревшие онлайн-трансляции, смогли снова убедиться в том, как удобно быть абонентом Tele2».

Впервые российский этап чемпионата мира Red Bull Air Race прошел в столице Татарстана в 2017 году. В ходе соревнований Red Bull Air Race пилоты на легких сверхманевренных самолетах на скорости 370 км/ч проходят трассу, обозначенную 25-метровыми пилонами. В соревнованиях приняли участие 14 пилотов в классе Master из разных стран мира. Победителем казанского этапа в этом году стал японский пилот Ёсихиде Муроя.

В рамках концепции «Другие правила» Tele2 предложила своим абонентам, которые посетили соревнования, погрузиться в атмосферу драйва и скорости. Клиенты оператора получили доступ на специальную террасу с лучшим видом на соревнования, увидели полет глазами пилотов с помощью VR-технологии и приняли участие в автограф-сессии со спортсменами. Также для всех посетителей гонки оператор развернул lounge-зону с удобными гамаками и шезлонгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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