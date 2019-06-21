2019-06-21T11:39:12+03:00
Звезды

Группировка «Ленинград» собрала на стадионе «Нижний Новгород» 40250 зрителей

Сергей Шнуров стал первой звездой российского шоу-бизнеса, выступившей со своим шоу на этой арене [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Толпы фанатов, предвкушающих безудержное веселье, начали стекаться к стадиону на Стрелке за несколько часов до начала шоу группировки «Ленинград». До официального начала. На деле концерт начался с полуторачасовым опозданием. И когда Сергей Шнуров появился на сцене, публика была как следует разогрета.

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Ленинграда шоу! Кто сюда пришел, тому хорошо, - затянула солистка группировки Флорида Чантурия. Зал загудел!

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Со сцены, установленной на футбольном поле, прозвучали хиты последних лет («В Питере - пить», «Экспонат», «i_$uss», «Эстаз» и др.) и песни, которым пошел второй десяток («WWW», «Менеджер» и др.). Периодически Шнуров вступал в диалог с залом и даже конкретными людьми.

- Девушка с красным телефоном, уберите телефон! Он сегодня [нафиг] не пригодится, - заявил музыкант.

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

А еще то и дело просил фанатов поднимать руки и изображать лес. В такие моменты все 40250 зрителей послушно и радостно выполняли задание.

В конце трехчасового шоу лидер группировки «Ленинград» горячо поблагодарил публику за крутой прием.

- Спасибо, что нашли деньги и время прийти сюда! - сказал Шнуров, а после спел на бис.

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Напомним, что «Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Накануне группировка дала концерты в Калининграде и Москве, а после Нижнего отправится в Казань, Самару, Екатеринбург, Волгоград и Ростов-на-Дону. А завершится грандиозный «Стадионный тур-2019» масштабным шоу в Санкт-Петербурге.

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Ленинград» приехал в Нижний Новгород в рамках финального тура по крупнейшим стадионам страны.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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