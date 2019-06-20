2019-06-20T15:46:06+03:00
Общество

На подстанции 220 кВ «Борская» установили уникальное цифровое оборудование

Это собственная разработка компании ФСК ЕЭС, которая входит в группу «Россети»
Эльвира ОСИПОВА
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Трансформатор нового поколения более удобен. Фото: «Борская» ФСК ЕЭС.Трансформатор нового поколения более удобен. Фото: «Борская» ФСК ЕЭС.
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В Нижегородской области на подстанции 220 кВ «Борская» ФСК ЕЭС ввела в опытную эксплуатацию оптический трансформатор напряжения. Это оборудование произведено в России и является собственной разработкой компании. Его применение позволит улучшить надежность работы энергообъекта и систему взаиморасчетов с потребителями.

- Новое оборудование обладает рядом преимуществ. В отличие от электромагнитных приборов оптические измерительные трансформаторы позволяют получать данные сразу в цифровом виде при минимальной погрешности. Кроме того, трансформатор нового поколения более удобен, взрыво- и пожаробезопасен, а также компактен – весит примерно в 6 раз меньше традиционных аналогов, - объяснили в ФСК ЕЭС.

Цифровые технологии компания внедряет в магистральном электросетевом комплексе России с 2006 года. Уже частично цифровизованы более 200 объектов. Первые практические результаты уже есть: теперь профилактическое обслуживание оборудования можно проводить реже благодаря самодиагностике и удаленному мониторингу. Всего до 2021 года компания планирует перевести на дистанционное управление еще девять энергообъектов Поволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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