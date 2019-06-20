На подстанции 220 кВ «Борская» установили уникальное цифровое оборудование

В Нижегородской области на подстанции 220 кВ «Борская» ФСК ЕЭС ввела в опытную эксплуатацию оптический трансформатор напряжения. Это оборудование произведено в России и является собственной разработкой компании. Его применение позволит улучшить надежность работы энергообъекта и систему взаиморасчетов с потребителями.

- Новое оборудование обладает рядом преимуществ. В отличие от электромагнитных приборов оптические измерительные трансформаторы позволяют получать данные сразу в цифровом виде при минимальной погрешности. Кроме того, трансформатор нового поколения более удобен, взрыво- и пожаробезопасен, а также компактен – весит примерно в 6 раз меньше традиционных аналогов, - объяснили в ФСК ЕЭС.

Цифровые технологии компания внедряет в магистральном электросетевом комплексе России с 2006 года. Уже частично цифровизованы более 200 объектов. Первые практические результаты уже есть: теперь профилактическое обслуживание оборудования можно проводить реже благодаря самодиагностике и удаленному мониторингу. Всего до 2021 года компания планирует перевести на дистанционное управление еще девять энергообъектов Поволжья.