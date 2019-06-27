В парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде снесли детскую площадку

В парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде начались работы по благоустройству. В будущем парк должен полностью преобразиться. А пока строительная техника сносит то, чтобы было построено раньше. За два дня, 24-25 июня, из парка исчезли прежняя детская площадка, а также площадка для выгула собак. Об этом сообщили в Институте урбанистки Нижнего Новгорода.

- Провели повторную проверку аварийных деревьев, спилили аварийные деревья, демонтировали детскую площадку и площадку для выгула и дрессировки собак - было вывешено объявление о работах, написано в группе Института. - Несколько деревьев были повреждены спиленными деревьями при падении, поэтому лесопатолог Валерий Темнухин с рабочими из подрядной организации залечивали раны.

Деревья, которые сейчас спиливают в парке опасны для людей. Осмотр проводился специалистами. Причем выбирали деревья не только визуально, но и с помощью специального оборудования.

- Когда начали вырубать деревья, многие посетители парка забеспокоились, что детская площадка остается без тени, - вспоминают сотрудники Института урбанистики. - Однако каждый спиленный ствол либо гнилой, либо пустой внутри. Вы уверены, что под такими деревьями безопасно сидеть мамочке с коляской или играть маленьким детям?

За каждым спиленным деревом ведется строгий контроль. Фото: Любовь Шатилова

Кроме того, эксперты указали на деревья, на которых живут птицы. Они должны остаться не тронутыми.

Сейчас вход на детскую площадку и на площадку для выгула собак закрыт для посетителей.

Напомним, после общественных слушаний, которые прошли в январе 2019 года, Институт развития городской среды Нижегородской области представил концепцию развития парка А. С. Пушкина. По задумке ландшафтных дизайнеров, парк должен полностью измениться: в нем появятся больше развлечений, а также он стать более комфортным для отдыха горожан.