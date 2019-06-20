Глеб Никитин поручил усилить контроль за вывозом мусора в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 июня провел заседание регионального правительства по итогам Прямой линии с президентом России. В ходе заседания глава региона поручил аппарату регионального правительства подготовить поручения, которые были сформулированы в ходе Прямой линии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Перед некоторыми регионами были поставлены конкретные задачи, которые касаются лекарственного обеспечения и качества оказания амбулаторной помощи. Были вопросы и по другим социальным вопросам в сфере здравоохранения и образования, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В ходе подготовки к Прямой линии все эти вопросы мы с вами рассматривали. Нижегородская область не находится в числе регионов, в которых фиксируются обозначенные проблемы. Несмотря на это, поручаю правительству региона еще раз проанализировать приоритеты, обозначенные в ходе Прямой линии.

В ходе заседания регионального правительства Глеб Никитин отдельно остановился на вопросах, связанных с вывозом мусора. Напомним, в ходе Прямой линии сегодня были показаны фотографии переполненных контейнеров в селе Гагино.

- Выяснилось, что мусор с этой площадки был вывезен еще утром в соответствии с графиком, - сообщил Глеб Никитин. - Тем не менее, поручаю заместителю губернатора Андрею Харину еще раз проанализировать в приоритетном порядке периодичность вывоза мусора в зоне действия регионального оператора, обслуживающего территорию Гагино. Также поручаю дополнительно провести рейды по другим зонам для проверки соблюдения периодичности вывоза.

Кроме того, региональные власти обратили внимание на закупку контейнеров и обустройство контейнерных площадок. Уже с июля эта работа начнется в новом формате.

- Мы выделяли бюджетные средства на обустройство контейнерных площадок и закупку контейнеров. Региональные операторы закупили около 12 с половиной тысяч контейнеров, но этого недостаточно, - отметил глава региона, обращаясь к заместителю губернатора Андрею Харину. - В каком статусе сейчас находится решение вопроса? Необходимо усилить и работу по проведению рейдов по контролю за осуществлением вывоза ТКО домоуправляющими компаниями, ТСЖ и региональными операторами, которые проводит Государственная жилищная инспекция.

- Мы проходили в Заксобрании процедуру перераспределения средств между муниципалитетами, выделенных в бюджете в этом году, - ответил Андрей Харин. - И, начиная с июля, эти деньги будут направляться на обустройство площадок. Закупка контейнеров будет осуществляться централизовано министерством экологии. Если говорить о контроле за вывозом мусора, то сейчас уже наложено штрафов на региональных операторов и управляющие компании на сумму более 6 млн рублей. Контроль будет усилен», - сказал Андрей Харин.