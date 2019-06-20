Глеб Никитин: «На обустройство контейнерных площадок в Нижегородской области выделят 250 миллионов рублей»

Сегодня на Прямой линии-2019 с президентом России Владимиром Путиным нижегородец Александр Репин вместе с жителями других регионов пожаловался на уборку мусора в своем родном селе Гагино.

- Мусорная реформа действует уже шестой месяц. Изменений мы не почувствовали: контейнеры те же, дырявые, мусор вывозится нерегулярно, - пожаловался нижегородец, приложив фотографии переполненных контейнеров.

Как вскоре выяснилось, эти фотографии старые, а мусор на этом участке оперативно убирается.

- Если говорить об обращении жителя села Гагино, которое было озвучено в ходе прямой линии с Президентом, то мусор с контейнерной площадки на улице Западной был вывезен региональным оператором еще до начала прямой линии в соответствии с графиком, - сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин. - Отмечу, что бочка с мусором на озере Моховое, которая также присутствовала на фото, была самостоятельно установлена жителями. Сейчас она также очищена. Вместо нее планируется рядом с озером разместить нормальный контейнер, из которого отходы будут регулярно вывозиться.

По словам главы региона, проблемы в сфере обращения с отходами в стране действительно накапливалась очень и очень давно.

- Сейчас мы в начале пути формирования устойчивой системы в сфере обращения с ТКО. Тема с контейнерными площадками одна из самых важных в переходе на новую систему обращения с отходами. Это своеобразная «витрина» реформы, - отметил Глеб Никитин. - Я как руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» тесно знаком с проблемой. Мы много обсуждаем ее с коллегами на заседаниях. Везде разная ситуация и разные возможности для ее решения. Но вне зависимости от того, кто будет нести ответственность за состояние контейнерных площадок, они должны содержаться в порядке. В связи с этим разрабатываются различные механизмы субсидирования таких работ. Это может быть софинансирование за счет средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Есть и другие возможности, чтобы сделать формирующуюся систему более эффективной, например, применение информационных технологий для контроля за вывозом мусора. Такие решения уже применяются в некоторых регионах.

Кстати, в Нижегородской области уже провели тщательный анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами.

- На территории региона существует более 18 500 контейнерных площадок. Вместе с тем количество обустроенных площадок недостаточно. Есть потребность не только в обустройстве, но и дополнительном создании контейнерных площадок – необходимо более 13 000 единиц. Если говорить о контейнерах, то их дополнительно нужно более 26 000 единиц, - отметил Глеб Никитин. - Общая потребность в финансах на эти цели предварительно оценивается в 840 миллионов рублей. Это серьезная сумма, но еще раз подчеркну, что без этой работы крайне сложно добиться положительного результата реформы. Поэтому мы решили из областного бюджета в 2019 году выделить около 400 миллионов рублей. 250 миллионов планируется направить на обустройство контейнерных площадок, 146 миллионов на закупку контейнеров и бункеров. Разработано и типовое решение для контейнерных площадок, чтобы его могли использовать муниципалитеты и не тратили средства на разработку своих проектов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7600 звонков поступило на специально созданную горячую линию

1600 из них касались вопросов ненадлежащего содержания контейнерных площадок

300 протоколов было составлено Госжилинспекцией Нижегородской области в отношении управляющих компаний и региональных операторов

6 миллионов рублей административных штрафов наложено по этим протоколам

500 рейдов по контейнерным площадкам было проведено в этом году