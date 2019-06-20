Правительство Нижегородской области отчиталось о решении жалобы нижегородца на мусор, озвученной на Прямой линии-2019

Не успела закончиться Прямая линия – 2019 с президентом России Владимиром Путиным, как получил продолжение вопрос нижегородца о мусорной реформе. Напомним, вместе с жителями других регионов России Александр Репин пожаловался на мусор и старые контейнеры в своем родном поселке Гагино в Нижегородской области.

- Мусорная реформа действует уже шестой месяц. Изменений мы не почувствовали: контейнеры те же, дырявые, мусор вывозится нерегулярно, - пожаловался нижегородец. В качестве доказательства он приложил фотографии переполненных контейнеров.

Однако, как оказалось, эта проблема уже давно решена. Причем мусор был убран сразу же в день обращения.

- На прямой линии действительно показали фото нижегородца Александра Репина. На фото два контейнера с мусором, из одного выпал пакет с мусором, - сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. - Александр Репин выложил фото неубранного мусора в посёлке Гагино в своём аккаунте в соцсети. Но это было давно. Благодаря системе инцидент-менеджмента, минэкологии и регоператор в этот же день проблему решили. Мусор там теперь убирается регулярно.