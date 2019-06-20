2019-06-20T15:46:04+03:00
Общество

Владимир Путин на Прямой линии-2019 рассказал о законе о фейках на примере взрывов в Дзержинске

О нашумевшей истории заговорил известный блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) [видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Владимир Путин на Прямой линии-2019 рассказал о законе о фейках на примере взрывов в Дзержинске.Владимир Путин на Прямой линии-2019 рассказал о законе о фейках на примере взрывов в Дзержинске.Фото: СОЦСЕТИ
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Закон о фейках, принятый в России в этом году, стал одной из обсуждаемых тем на Прямой линии – 2019 с президентом Владимиром Путиным. Причем обсуждался он в связи с громкой историей взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.

Напомним, 1 июня на территории завода прогремели сразу два мощных взрыва. В результате происшествия пострадали 89 человек, а 16 человек даже попали в больницы с травмами средней степени тяжести. В то время как специальные службы занимались ликвидацией последствий взрывов, в интернете возникла настоящая волна фейковых новостей. В социальных сетях мелькали сообщения и о выбросе радиации, и о необходимости эвакуации населения. Именно об этом в ходе Прямой линии заговорил известный писатель и публицист Дмитрий Пучков, больше известный как Гоблин.

- Рост интернета и соцсетей порушил многие барьеры, которые раньше останавливали распространение любого вранья. Ну, а теперь можно смело нести любой бред и смело называть это новостями. То у нас в Дзержинске конец света наступает, то человека при жизни похоронят. Сейчас эти лживые новости модно называть фейками. Народ наш, как известно, доверчив и зачастую даже наивен, особенно в интернете. Молодые люди вообще поверят в любые выдумки и до хрипоты спорят – дескать, я точно знаю, я в интернете прочитал. В то время как на Западе действительно есть даже уголовная ответственность за распространение ролика. В Новой Зеландии, например, дают конкретные уголовные сроки. Не пора ли у нас за распространение лживых фейковых новостей ввести ответственность построже, например, уголовную?

По мнению президента, прежде чем делать какие-то выводы, нужно сначала посмотреть на правоприменительную практику нового закона.

Путин - об ответственности за фейковые новости.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

- У нас вообще не было никакой ответственности. Введена, по-моему, административная, - отметил Владимир Путин. - Но проблема действительно существует, она становится все более острой. Вы упомянули Дзержинск, но есть и другие примеры. Вот, например, когда готовились к сегодняшнему мероприятию и сидели у меня в кабинете, даже руководители наших основных телеканалов сказали, что регулярно к ним поступают какие-то звонки о заложенных бомбах и минах. Но дело-то не только в каналах. Такие звонки распространяются и по предприятиям – транспортным, торговым точкам. Это приводит к регулярным материальным потерям. Это может вызвать серьезное беспокойство в обществе в целом. Вот вы упомянули Дзержинск – там распространялась информация, связанная с повышением радиации, еще чего-то. Хочу сразу подчеркнуть, что речь идет не просто о распространении информации, а о целенаправленном распространении заведомо ложной информации. Вот о чем идет речь в этом законе. Давайте посмотрим вместе на правоприменительную практику, и как это реализуется в жизни, а потом уже можно будет делать вывод – достаточно этого или нужно здесь что-то сделать дополнительно.

Напомним, сразу после взрывов в Дзержинске заговорили о том, что это происшествие может стать первым примером применения закона о фейковых новостях.

- Речь здесь идет не об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а именно о ненадлежащей информации, которая вбрасывается целенаправленно, чтобы посеять панику среди населения, - отметил тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках. На фоне ЧП на заводе также начались звонки о минировании объектов – около 20 звонков по 20 объектам на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода. Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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