2019-06-20T15:39:52+03:00
Звезды

«Таких, как ты, должно быть больше!»: Екатерина Одинцова трогательно поздравила сына с днем рождения

20 июня внебрачному сыну Бориса Немцова исполнилось 24 года [фото]
Анна МИГАЛОВА
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В день рождения сына Екатерина Одинцова выложила на своей странице в "Фейсбуке" старые фотографии с Антоном и Борисом Немцовыми.В день рождения сына Екатерина Одинцова выложила на своей странице в "Фейсбуке" старые фотографии с Антоном и Борисом Немцовыми.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В четверг, 20 июня, сыну телеведущей Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова Антону исполнилось 24 года. По этому случаю экс-нижегородка опубликовала трогательный пост в Инстаграме.

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Сынок, будь счастлив! Я горжусь тобой и уважаю...
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- Сынок, будь счастлив! Я горжусь тобой и уважаю. Таких искренних, сильных, умных и достойных мужчин, как ты, должно быть как можно больше. Уверена, вы с Анечкой своего сына тоже воспитаете настоящим человеком. Антон, ты - прекрасный муж и отец, любящий сын, внук и брат. Будь счастлив и пусть все в твоей жизни сложится так, как ты мечтал в детстве: на благо людям и миру, - написала Одинцова.

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Антон - ты самый любящий и заботливый муж и отец!
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Поздравительный пост выложила и жена именинника Анна Немцова, которая назвала его самым любящим и заботливым мужем и отцом.

- Я очень часто слышу, как люди тебе говорят (процитирую дословно): «Ты обладаешь главными качествами достойного хорошего человека». Это большая редкость сейчас, в то время, когда человечество их со страшной огромной силой утрачивает! Я абсолютно с этим согласна и желаю тебе сохранить эти качества по жизни! - заявила сноха Одинцовой.

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Екатерина Одинцова приехала на выписку снохи из роддома в Мюнхене.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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