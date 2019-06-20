«Таких, как ты, должно быть больше!»: Екатерина Одинцова трогательно поздравила сына с днем рождения

В четверг, 20 июня, сыну телеведущей Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова Антону исполнилось 24 года. По этому случаю экс-нижегородка опубликовала трогательный пост в Инстаграме.

odintsovaprtrend Сынок, будь счастлив! Я горжусь тобой и уважаю...

- Сынок, будь счастлив! Я горжусь тобой и уважаю. Таких искренних, сильных, умных и достойных мужчин, как ты, должно быть как можно больше. Уверена, вы с Анечкой своего сына тоже воспитаете настоящим человеком. Антон, ты - прекрасный муж и отец, любящий сын, внук и брат. Будь счастлив и пусть все в твоей жизни сложится так, как ты мечтал в детстве: на благо людям и миру, - написала Одинцова.

a.a_nemtsova Антон - ты самый любящий и заботливый муж и отец!

Поздравительный пост выложила и жена именинника Анна Немцова, которая назвала его самым любящим и заботливым мужем и отцом.

- Я очень часто слышу, как люди тебе говорят (процитирую дословно): «Ты обладаешь главными качествами достойного хорошего человека». Это большая редкость сейчас, в то время, когда человечество их со страшной огромной силой утрачивает! Я абсолютно с этим согласна и желаю тебе сохранить эти качества по жизни! - заявила сноха Одинцовой.

odintsovaprtrend Екатерина Одинцова приехала на выписку снохи из роддома в Мюнхене.

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