Фермер Борис Акимов на Прямой линии-2019 с президентом Владимиром Путиным предложил сделать «Павловскую курочку» драйвером развития территории

На Прямой линии-2019 с Президентом России Владимиром Путиным коснулись и сельского хозяйства. В частности, фермер Борис Акимов предложил запустить в России программы продвижения продукции местного происхождения. В качестве примера он привел нижегородский бренд «Павловская курочка».

- Государство больше помогает агрохолдингам, а не фермерам. Между тем малый бизнес вкладывает деньги в свою землю, на которой он работает, а агрохолдинги отправляют их в Москву или за границу. Есть предложение по созданию в России программы по продвижению продукции местного происхождения. Вопрос-предложение: у нас большое количество региональных брендов, часто забытых, например, «Павловская курочка». Их можно сделать драйверами развития территорий. Было бы здорово распространить такую программу на всю страну. Программу по запуску развития продуктов местного территориального происхождения, когда, скажем, есть Павлово – населенный пункт в Нижегородской области, который был когда-то известен как производитель павловских пород кур.

Со своей стороны Владимир Путин рассказал о том, какая поддержка сейчас оказывается фермерским хозяйствам. В частности, на всю сельскохозяйственную отрасль в этом году выделено 303 миллиарда рублей.

- Развитие местных брендов, что называется? У нас это в принципе есть. Скажем, вологодское масло всем известное. В общем и целом это не утрачено, хотя я с вами полностью согласен. Конечно, нужно, чтобы государство и средства массовой информации помогали. Хотя эти средства массовой информации сейчас скажут мне: «Давайте деньги, и мы раскрутим, что угодно». Но государство, конечно, должно оказать поддержку. Вместе с тем, думаю, то, что вы сейчас сказали, по поводу фермеров и крупных хозяйств, - это отголоски дискуссий по поводу того, на что государство прежде всего должно обратить внимание. Я знаю эту дискуссию, знаю, кто являлся в недавнем прошлом ее апологетом. В шутку говорю это. А без шуток, это бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Он всегда говорил, что двигателем развития сельского хозяйства являются крупные товарные производства. На самом деле они и дают основную товарную продукцию – это правда. Не только у нас, но и за рубежом. Но забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства, конечно, нельзя. И здесь я с вами полностью согласен. Но единственное, что могу сказать: мне кажется, что у вас все-таки неполная информация в этом смысле. Смотрите, во-первых, объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%. Это приличный рост. И без поддержки государства это было бы невозможно. Общий объем поддержки сельхозотрасли в прошлом году был 254 миллиарда рублей. В этом году он свыше 300 – 303 миллиардов. А вот из всего объема этой поддержки где-то 45% примерно приходится на крупные хозяйства. На фермерские хозяйства – 16%. Объем рынка на сегодня 12%. Что это означает? Что объем поддержки государства больше, чем место, которое фермеры занимают на рынке. То есть это говорит о том, что государство подталкивает к дальнейшему развитию. И если, а я думаю, что это произойдет, фермеры достигнут объема поддержки на рынке, а это уже будет 16%, а не 12, согласен, государство должно будет подставить плечо и сделать следующий шаг. Тем более есть сферы, где не обойтись без фермерских хозяйств. Что касается поддержки брендов, я с вами совершенно согласен - нужно подумать об этом, я попрошу Патрушева проработать этот вопрос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/715713" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о развитии региональных брендов и фермерах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

В действительности бренду «Павловская курочка» в Нижегородской области и так оказывается значительная поддержка. На территории Нижегородской и Владимирской областей сейчас работают больше 200 магазинов этого бренда. За последние годы этому предприятию неоднократно оказывалась поддержка со стороны регионального правительства. В основном эти средства шли на компенсацию процентной ставки по кредитам.