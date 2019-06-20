Владимир Путин на Прямой линии - 2019 о мусорной реформе: "Люди должны почувствовать результат уже сейчас"

Одной из важных тем Прямой линии-2019 с Президентом России Владимиром Путиным стала мусорная реформа в России. Причем одним из инициаторов обсуждения этого вопроса наряду с жителями других регионов стал нижегородец Александр Репин, отправивший сообщение на Прямую линию:

- Мусорная реформа действует уже шестой месяц. Изменений мы не почувствовали: контейнеры те же, дырявые, мусор вывозится нерегулярно, - пожаловался нижегородец.

К слову, вместе с нижегородцем свои жалобы по этому вопросу направили еще несколько жителей России из других регионов. И все они приложили шокирующие фотографии переполненных контейнеров.

- Это большая проблема. Она возникла не вчера, много раз об этом говорили и обращались к этому, - признал Владимир Путин. - Заниматься этим начали года 2-3 назад. И, как это ни странно прозвучит, толчком для этого стала очередная прямая линия, когда люди из Балашихи пожаловались на то, что у них происходит. С этого момента с моей стороны пошел сигнал коллегам в регионы и правительство, начали об этом говорить, это сделали предметом обсуждения и предметом внимания со стороны государства на всех уровнях. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор и бытовые отходы. Никто этим никогда не занимался. Причем широкая публика может быть не догадывается, но специалисты знают точно – мы ежегодно генерируем 70 миллионов тонн отходов. И на самом деле никто не занимается промышленной переработкой этих отходов. Это огромная проблема. Причем полигоны скапливались десятилетиями, еще с советских времен. Усугубляется это еще и тем, что у нас общество в значительной степени превратилось в общество потребления: появились новые упаковки, кроме упаковочной бумаги и картона, много пластика. В Тихом океане образовались целые острова величиной со среднюю европейскую страну. Эффект линзы там работает в таком размере, что влияет на климат по всей планете. Поэтому для нас это огромная проблема, и, конечно, мы будем этим заниматься. То, что сейчас показали, это безобразие. Надо посмотреть, где и в каких районах, в каких субъектах Федерации это происходит. Растут тарифы - я смотрел вчера вопросы к сегодняшней линии - много вопросов по росту тарифов. Отчасти это неизбежно, потому что нужно иметь первичные деньги, чтобы начать работу системы. Но люди должны видеть результат. И это не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет. Вот эти результаты люди как раз должны почувствовать сейчас. Совсем недавно мы приняли решение, и я согласился предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на этих контейнерных промышленных площадках: или управляющая компания соответствующего дома, или так называемые региональные операторы. Некоторые считают, что региональному оператору будет не дотянуться до этих контейнерных площадок, а некоторые считают, что, наоборот, лучше, если будет ответственность в одних руках. На самом деле мне безразлично. Но некоторые считают, что лучше пусть регоператоры делают - пусть занимаются. Мы надеемся, что нам удастся это сделать и навести порядок в ближайшее время.

Надо сказать, что теме мусорной реформы в Нижегородской области уделяется большое внимание. Глава региона Глеб Никитин лично реагирует на все эти вопросы.

- Мы более готовы к реформе, чем регионы-партнеры. Но эта реформа – серьезный слом существующего порядка, и в этой сфере будут происходить важные перемены, - отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В ходе перестройки хозяйственных взаимоотношений, конечно, могут возникнуть какие-то неурегулированные вопросы, и мы должны своевременно на них реагировать, иметь запас прочности. У нас все это есть, - ранее подчеркивал Глеб Никитин. – Мы уверены, что пройдем этот переходный период. Я уверен, что никакого коллапса, никакого ухудшения качества обслуживания в связи с реформой на первом этапе не произойдет. В ближайшее время должно произойти улучшение качества оказания этой услуги, это главная задача реформы.