2019-06-20T12:01:21+03:00
Общество

Лучший сварщик Нижегородской области работает в Теплоэнерго

В регионе подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди сварщиков
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: АО «Теплоэнерго»Фото: АО «Теплоэнерго»
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Электрогазосварщик 5 разряда района теплосетей «Нижегородский» АО «Теплоэнерго» Александр Ушаков получил почетный диплом I степени за победу в областном конкурсе профмастерства «Лучший сварщик-2019», который прошел 19 июня 2019 года в рамках XXIII Международной специализированной выставки «СВАРКА». На конкурс заявились более 20 сварщиков от 13 ведущих промышленных и коммунальных предприятий Нижегородской области. Соревнования профмастерства прошли на базе ГБПОУ «Борский Губернский колледж», где лучшие сварщики региона в течение дня демонстрировали навыки и знания в области сварки. Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического, и проходил в двух номинациях: ручная дуговая сварка и механизированная в защитном газе; аргонно-дуговая сварка.

Фото: АО «Теплоэнерго»

Фото: АО «Теплоэнерго»

Мастерство участников оценивало авторитетное жюри, в составе которого сертифицированный эксперт WorldSkills и специалисты головного аттестационного центра Верхне-Волжского региона.

- Конкурс нужен для поднятия престижа рабочих профессий. Для участников это отличный способ показать себя, свой уровень мастерства, посмотреть, как делают другие, обменяться опытом, увидеть новые технологии и подходы, - отметил член жюри Олег Шульгин.

Сами сварщики сравнивают свою профессию с профессией хирурга: в обоих случаях результат должен быть и качественным и красивым.

-Участие в конкурсе – огромная ответственность и возможность показать все, на что способен. Такие соревнования помогают развиваться, более качественно выполнять свою работу. Но главная награда для нас – это тепло и уют в домах нижегородцев, - говорит Александр Ушаков.

-Наши сотрудники – сварщики, слесари, мастера, водители, операторы котельных – настоящие профессионалы своего дела. Участие в конкурсах профмастерства позволяет им показать свой опыт, знания, квалификацию и сравнить себя с лучшими по профессии. Мы болеем за наших работников, гордимся их достижениями и способствуем дальнейшему профессиональному росту, - сказал генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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