В Нижнем Новгороде изменится движение транспорта из-за концерта группы «Ленинград»

Сегодняшний концерт группы «Ленинград» на стадионе «Нижний Новгород» должен запомниться не только поклонникам артистов, но и всем остальным нижегородцам – уже с середины дня 20 июня в городе из-за концерта изменится движение транспорта.

- С 14:00 20 июня до 03:00 21 июня рядом с нижегородским стадионом изменится движение транспорта в связи с проведением концерта группы «Ленинград», - сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. – Учитывая, что на концерте ожидается больше 50 тысяч зрителей, организаторы призывают нижегородцев воспользоваться транспортной развязкой возле Московского вокзала. Это позволит разгрузить ближайшие к стадиону остановки общественного транспорта.

Транспортные изменения коснутся и автомобилистов, и пассажиров общественного транспорта.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Уже известно, что в ожидании сегодняшнего концерта в Нижнем Новгороде будут действовать те же транспортные изменения, которые были введены перед футбольным матчем между сборными России и Кипра.

В частности, уже с 14:00 20 июня до 03:00 21 июня по улице Самаркандской на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской будут пропускать только транспорт, аккредитованный организаторами концерта. Вместе с тем время работы отдельных маршрутов общественного транспорта и метрополитена этой ночью будет продлено до 02:00. Дополнительные автобусы будут ожидать нижегородцев на остановках: «Микрорайон «Седьмое Небо» на улице Карла Маркса, «Мещерский бульвар» на Мещерском бульваре и «Стрелка» на улице Советской.

Изменения будут аналогичны тем, что действовали во время матча между сборными России и Кипра.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Что касается автомобилистов, то объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам. При этом парковки около стадиона будут работать в обычном режиме.

КОНКРЕТНО

Какие транспортные изменения будут введены 20 июня?

С 14.00 20 июня до 03.00 21 июня будут перекрыты для проезда улицы:

• Должанская (от дома 14А по улице Керченской до Волжской набережной)

• Керченская (от улицы Должанской до улицы Совнаркомовской)

• Совнаркомовская (от дома №7 по улице Мануфактурной до улицы Керченской)

• Бетанкура (от улицы Самаркандской до Волжской набережной).

С 22.00 до 23.59 20 июня проезд будет запрещён по улицам:

• Бетанкура (на участке от Мещерского бульвара до улицы Карла Маркса)

• Мещерскому бульвару (на участке от улицы Бетанкура до дома 3 к1)

С 22.00 20 июня до 03.00 21 июня:

• Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной)

• Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура)

• Карла Маркса (на участке от дома 1Б по улице Бетанкура до улицы Бетанкура).