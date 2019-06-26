2019-06-26T16:54:19+03:00
Общество

Нижегородцы пытаются вернуть пост ГИБДД на штрафстоянку

Подписи за возвращение полицейских собирает компания, эвакуирующая автомобили
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородцы пытаются вернуть пост ГИБДД на штраф-стоянкуНижегородцы пытаются вернуть пост ГИБДД на штраф-стоянкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Штрафстоянка на улице Чачиной в Советском районе Нижнего Новгорода, куда привозят эвакуированные автомобили, осталась без поста ГИДББ. Чем тут же воспользовались недобросовестные таксисты, которые предлагают водителям провезти их по нужным точкам по завышенным тарифам.

- Когда я обнаружил, что мою машину увезли, ко мне почти разу подошел таксист и говорит: «Я знаю, куда увезли машину, давай я тебя везде провезу», - рассказал «Комсомолке» Олег Власов. – За свои услуги он попросил пять тысяч. Потом мы с ним договорились на три тысячи рублей. Мою машину эвакуировали первый раз, и я не знал, что и как делать.

Недовольны съехавшим постом ГИДББ оказались не только водители, но и компания ООО «Онтранс-НН», которая занимается эвакуацией. Именно она сейчас собирает подписи нижегородцев за то, чтобы вернуть пост ГИБДД, который находился рядом со штрафстоянкой.

- Мы же тоже от этого страдаем, мы все тоже водители, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в ООО «Онтранс-НН». – Мы хотим, чтобы всем было комфортно.

Пост ГИДББ, а точнее небольшая будочка с инспектором, исчезла с улицы Чачиной еще в мае, однако всю прелесть от этого нижегородские водители почувствовали лишь сейчас, когда в 30-градусную жару всем, чьи автомобили были эвакуированы в верхней части города, пришлось ехать в ГИДББ на улицу Родионова. По словам водителей, там порой скапливается по нескольку десятков человек. При этом помещение маленькое, душное. И в таких условиях водителям приходится ждать часами.

- Сейчас ситуация взята под контроль, - заверили «Комсомолку» в УГИБДД по Нижегородской области. – В пиковые часы, а это в основном вечером, выделяются дополнительные сотрудники.

ООО «Онтранс-НН» уже собрало больше 800 подписей.

- Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме, - объяснили в компании.

В будущем все собранные подписи будут переданы в администрацию Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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