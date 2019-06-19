2019-06-19T22:46:17+03:00
Общество

Скандальный дорожный знак «Стоянка запрещена» в Нижнем Новгороде временно не действует

Городская администрация отменила действие знака на 20 дней
Юлия ДАНЧЕНКО
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Скандальный дорожный знак «Стоянка запрещена» временно не действуетСкандальный дорожный знак «Стоянка запрещена» временно не действуетФото: СОЦСЕТИ
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Скандальный дорожный знак «Стоянка запрещена», который неожиданно появился на площади Свободы в Нижнем Новгороде, временно не действует. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- Подрядчик ООО «Столица Нижний -52» в соответствии с разработанным и утвержденным департаментом транспорта проектом организации дорожного движения установил знаки, не выполнив при этом требования ч. 3 ст. 21 ФЗ-196 «О мероприятиях по организации дорожного движения». В частности, не оповестив заранее участников дорожного движения о внесении изменений на проезжей части, - объяснили в департамент. - Для соблюдения законодательства принято решение об отмене действия запрещающего знака до истечения 20-дневного срока установленного законодательством.

Напомним, о запрещающем дорожном знаке, который неожиданно появился на площади Свободы рассказал депутат Государственной думы РФ Александр Курдюмов на своей страничке в социальной сети. Депутат выложил фотографии, на которых видно, что водители припарковали свои автомобили, соблюдая правила дорожного движения. Однако позже неизвестные люди установили знак «Стоянка запрещена». После чего эвакуатор забрал припаркованные автомобили.

Позже стало известно, что Следственный комитет Нижегородской области начал дослеследственную проверку. А в УГИБДД по Нижегородской области «Комсомолке» рассказали, что все автомобилисты, кто пострадал от этого знака на площади Свободы, могут обжаловать протокол административного правонарушения. Доказательством их правоты могут служить фотографии, которые выложил Александр Курдюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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