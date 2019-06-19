2019-06-19T19:03:00+03:00
Звезды

Владимир Кристовский приехал в Нижний Новгород на день рождения мамы

Празднование проходит в одном из ресторанов на набережной Гребного канала [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Празднование проходит в одном из ресторанов на набережной Гребного каналаПразднование проходит в одном из ресторанов на набережной Гребного каналаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский приехал в родной Нижний Новгород 19 июня, чтобы поздравить маму Ольгу с днем рождения. В своем Инстаграме известный музыкант выложил праздничное фото.

vova_kristovskiyvova_kristovskiy
С днем рождения, мамуля!
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- С днем рождения, мамуля, - написал младший Кристовский.

Судя по видео в сториз, празднование проходит в одном из ресторанов на набережной Гребного канала. Компания небольшая: Владимир приехал на день рождения с женой Ольгой Пилевской и их 3-летним сыном Федей. Последний вручил бабушке милый букетик цветов. А вот старшего брата Владимира - Сергея Кристовского - среди гостей не наблюдается. То ли не приедет вовсе, то ли немного задерживается.

Владимир приехал на день рождения с женой Ольгой Пилевской и их 3-летним сыном Федей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владимир приехал на день рождения с женой Ольгой Пилевской и их 3-летним сыном ФедейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тем временем сноха выкладывает видео и фотографии с мини-банкета.

- На ДР Вовиной мамы. Рассмотрела в ней однажды просто прелесть-женщину, поэтому с удовольствием провожу с ней время, - подписала один из снимков Ольга Пилевская.

А вот старшего брата Владимира - Сергея Кристовского - среди гостей не наблюдается Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот старшего брата Владимира - Сергея Кристовского - среди гостей не наблюдаетсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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