В Автозаводском парке отремонтируют комплекс фонтанов

В этом году ремонту фонтанов в Нижнем Новгороде буде уделяться особое внимание. Сначала городские власти сообщили о восстановлении 13 полузаброшенных фонтанов, теперь к ним добавился еще один.

- Целый ряд фонтанов в Нижнем Новгороде будет отремонтирован либо за счет инвесторов, либо в рамках программы формирования комфортной городской среды. В наше концессионное соглашение попали те 13 фонтанов, которые не вошли в эту программу, - пояснил генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк. – Процедура согласования была достаточно длительной, поэтому на площадку мы выходим только на этой неделе. Хотя завершить работы мы должны уже в начале августа. Постараемся уложиться в эти сроки.

По данным компании, первым после реконструкции откроется комплекс фонтанов на улице Рокоссовского. Вслед за ним будут открыты и другие фонтаны. В общей сложности, в проект реконструкции планируется вложить около 80 миллионов рублей.

- Кроме этого в рамках благотворительной помощи мы намерены произвести текущий ремонт комплекса фонтанов в Автозаводском парке, - сообщил Николай Николюк. – Он является настоящим шедевром советского архитектурного строительства. Мы хотим, чтобы этот комплекс заработал уже в этом году. На его реконструкцию будет выделено 12,3 миллиона рублей.